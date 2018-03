15-latek podejrzany o zadanie ojczymowi śmiertelnego ciosu nożem

Podczas domowej awantury w Nowych Skalmierzycach (woj. wielkopolskie) miał wyjąć nóż i dźgnąć nim ojczyma. Jedyny cios okazał się śmiertelny. 15-latek został zatrzymany.

Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne. Trwa walka o życie noworodka. 22-latek przyznał się do ataku na rodzinę Dożywocie grozi... czytaj dalej » Wszystko rozegrało się w poniedziałek po godzinie 20 w Nowych Skalmierzycach koło Ostrowa Wielkopolskiego.

- Policja otrzymała telefon z prośbą o interwencję. Dotyczyła ona uszkodzenia ciała mężczyzny. Niestety, w wyniku zranienia ten mężczyzna zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia - informowała po godzinie 23 Małgorzata Łusiak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

15-latek zatrzymany

Według wstępnych ustaleń doszło do zatargu rodzinnego. 37-latek zginął od dźgnięcia nożem. Śmiertelny cios miał zadać 15-latek, dla którego ofiara była ojczymem. Chłopak dopiero od pół roku miał mieszkać pod jednym dachem z mężczyzną.

- Ugodził ostrym narzędziem w klatkę piersiową pokrzywdzonego, który zmarł. 15-latek został zatrzymany - mówi Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Prokuratura przesłuchała świadków zdarzenia i zabezpieczyła materiały dowodowe. - O sprawie poinformowano sąd rodzinny, który dokona dalszych czynności w sprawie - podał Meler.

Na razie nie ma decyzji, co do dalszej przyszłości 15-latka. W przypadku udowodnienia winy, może on trafić do ośrodka wychowawczego dla nieletnich. Może też odpowiadać przed sądem jak dorosły.