110-letnia armata przeszła generalny remont. "Trzeba było ją rozebrać"





»

Unikatowy zabytek w skali kraju, niemiecka armata polowa z 1907 r. odzyskała dawną świetność. Do tej pory stanowiła element ekspozycji na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Po przejęciu jej przez Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przeszła generalny remont. Odnowiony egzemplarz trafi do nowej, powstającej właśnie siedziby poznańskiego muzeum.

Foto: Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu | Video: Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu Armata przeszła generalny remont

Unikatowy zabytek w skali kraju, niemiecka armata polowa z 1907 r. przeszła generalny remont. Do tej pory stanowiła element ekspozycji na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Teraz trafi do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Znaleźli depozyt broni II kompanii batalionu AK "Giewont", ale coś im się nie zgadza Czy to możliwe,... czytaj dalej » Nowa siedziba Muzeum Broni Pancernej ma zostać otwarta w grudniu przyszłego roku, w 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Obecnie trwa modernizacja budynków położonych na terenie nieruchomości przy poznańskim lotnisku Ławica. Placówka będzie działać jako oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP).

Na początku stycznia 2018 roku zabytek będzie miał swoją premierę w trakcie obchodów 99. rocznicy wyzwolenia Wolsztyna z rąk Niemców przez powstańców wielkopolskich.

Niszczały od lat

Dwie niemieckie armaty polowe stanowiły wcześniej element ekspozycji zewnętrznej Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Przez dziesiątki lat stały pod gołym niebem. Obie były w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo jedna z nich została latem tego roku uszkodzona przez wandali.

Dingo trafi z Nowego Jorku do Poznania Samochód pancerny... czytaj dalej » Dzięki staraniom i przychylności Agencji Mienia Wojskowego, unikatowe egzemplarze trafiły do muzeów w Poznaniu i Warszawie. Starsza, wyprodukowana w roku 1907, będzie eksponowana w stolicy Wielkopolski, młodsza, z roku 1916, trafiła do warszawskiego Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej.

Premiera w Wolsztynie

Generalny remont egzemplarza z 1907 roku właśnie dobiegł końca. - Stan tej armaty był bardzo zły. Elementy były skorodowane, zniszczone, pozostały strzępy blach. Trzeba było ją rozebrać w drobny mak, wypiaskować, niektóre elementy wymagały roznitowania. Pouzupełniane zostały ubytki, firma z Gostynia zrobiła nowe koła, całość została zakonserwowana, zmontowana i pomalowana – powiedział szef poznańskiego oddziału MWP ppłk Tomasz Ogrodniczuk.

Wiele armat 7,7 cm FK 96 n.A. zostało zdobytych przez powstańców wielkopolskich i użytych w powstaniu wielkopolskim oraz w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Premierowy pokaz odnowionego egzemplarza odbędzie się na początku przyszłego roku w Wolsztynie, bo armata przeszła renowację w tamtejszej Pracowni Renowacji Zabytków Techniki Militarnej. Zabytek uświetni obchody rocznicowe 5 stycznia. Tego dnia w 1919 roku powstańcy wielkopolscy wyzwolili miasto z rąk Niemców. Potem armata będzie czekała na otwarcie nowego muzeum w Poznaniu.

Nowe muzeum za rok

W poznańskiej kolekcji, gromadzonej od lat 60. ubiegłego wieku znajduje się około 60 cennych eksponatów.

Dotąd cała ekspozycja prezentowana była w obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (CSWL). Panujące tam warunki nie pozwalały już na dalsze poszerzanie kolekcji. Kilka lat temu zapadła też decyzja o całkowitym zamknięciu ekspozycji dla zwiedzających. W dotychczasowym miejscu sprzęt musiał się pomieścić na ok. 750 metrów kwadratowych zadaszonej powierzchni; w nowym, muzeum będzie miało do dyspozycji przynajmniej 3 tysiące metrów kwadratowych.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zwieńczonym zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.