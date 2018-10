"Z reguły jestem dżentelmenem". Treść dokumentów sądowych i pozwu o gwałt przeciwko Ronaldo

Został złożony w Las Vegas w Nevadzie 27 września, liczy 32 strony i jak twierdzą adwokaci 34-letniej dzisiaj Kathryn Mayorgy, zawiera dowody na gwałt, jakiego na kobiecie przed dziewięcioma laty dokonał Cristiano Ronaldo. Pozew sądowy przeciwko napastnikowi Juventusu przedstawia szczegółowo wydarzenia, które - jak mówi domniemana ofiara - w przeszłości wynajęci przez niego ludzie próbowali zatuszować.

O sprawie, która może się położyć cieniem na karierze jednego z najlepszych piłkarzy w historii, napisał w ostatnich dniach września "Der Spiegel".

Adwokaci Ronaldo już zapowiedzieli pozew przeciwko niemieckiemu tygodnikowi, ale ten opublikowała bardzo dobrze udokumentowany artykuł. Opisuje on szczegóły cywilnego pozwu złożonego w Nevadzie, jego rozwinięciem jest rozmowa z samą Mayorgą. Znalazły się tam też informacje dotyczące korespondencji Ronaldo z jego adwokatami z tamtego czasu. Oto, co wiemy.

Źródło: Shutterstock Palms Casino Resort w Las Vegas. Tam miało dojść do gwałtu w 2009 roku

Kiedy się to stało?

Sprawa dotyczy wydarzeń z nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku. Cristiano Ronaldo był wtedy na wakacjach z bratem i kuzynem. Mieszkał w hotelu Palms Casino Resort w Las Vegas. Wieczorem w klubie nocnym Rain mieszącym się w tym samym budynku, wówczas 24-letni piłkarz będący jedną nogą w Realu Madryt (nosi jeszcze koszulkę Manchesteru United) poznał o rok starszą Kathryn Mayorgę. Była tam zatrudniona. Do jej zadań należały rozmowy z gośćmi i dbanie o to, by dobrze się bawili.

Kim jest Kathryn Mayorga?

34-letnia dziś kobieta do niedawna, jak powiedziała w rozmowie ze "Spieglem", była nauczycielką. Zrezygnowała ostatnio z pracy i się ukryła, nie chce bowiem znaleźć się przed kamerami po tym, jak oskarżyła Ronaldo o ciężkie przestępstwo.

Amerykanka oskarża Ronaldo o gwałt. "Tłumaczył, że jest dobrym facetem" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Jak mówi, w wyniku gwałtu doznała załamania nerwowego. Kiedy kilka miesięcy po tamtym wydarzeniu próbowała oskarżyć Ronaldo, jego prawnicy zaczęli działać tak, by sprawa nie doczekała się finału w sądzie. Udało im się. Sama kobieta zgodziła się na pozasądową ugodę i milczenie w zamian za 375 tysięcy dolarów. Jak mówi teraz w wywiadzie dla niemieckiego magazynu, żałuje tej decyzji, bo koszmar związany z gwałtem ciągnie się za nią od lat.

Mayorga mówi, że lekarze zdiagnozowali u niej zespół stresu pourazowego, który jest wynikiem domniemanego gwałtu.

Kobieta przyznaje, że bała się poniżenia i napiętnowania w czasie bezpośrednio po napaści i był to kolejny z powodów, dla którego nie weszła w 2009 roku na drogę sądową.

34-latka tłumaczy, że siłę, by wrócić do sprawy i o niej opowiedzieć, dały jej inne kobiety, które postanowiły przemówić i zacząć walkę z oskarżanym obecnie o dokonywanie przez lata dziesiątek napaści seksualnych, hollywoodzkim producentem Harveyem Weinsteinem.

Co mówią dokumenty sądowe?

Jak wynika z dokumentów, które trafiły do sądu w Las Vegas, Kathryn Mayorga spotkała Ronaldo w strefie VIP klubu Rain. Tam rozmawiali i piłkarz zaprosił ją i jej koleżankę do swojego apartamentu, by "podziwiać widoki". Doszło do tego 13 czerwca nad ranem.

W apartamencie na tarasie było jacuzzi. Kobieta, która poszła tam sama, mówi, że odmówiła wejścia do niego w ubraniu, bo nie chciała zniszczyć sukienki. Ronaldo zaproponował jej wtedy ubrania na zmianę i dodał, że może się przebrać w łazience. Według dokumentów sądowych to wtedy Ronaldo zaskoczył rozbierającą się kobietę. Pojawił się przed nią nago i zaproponował seks.

Kulinarna gwiazda Ameryki: zostałam zgwałcona jako 16-latka i milczałam Padma Lakshmi -... czytaj dalej » Mayorga powiedziała, że odmówiła, ale pocałowała go pod warunkiem, że w tym momencie ją puści. Piłkarz jednak "zaczął na nią napierać", "robić jej różne rzeczy, dotykać i chwytać". "Odepchnęłam go, powtarzając: nie" - zeznała.

Ronaldo miał się na chwilę wycofać, ale potem znów ją chwycił, wciągnął do sypialni i zgwałcił. Kobieta krzyczała "nie, nie, nie".

Po domniemanym ataku piłkarz powiedział, że jest "dobrym facetem, może z wyjątkiem jednego procenta". Mayorga dodała w rozmowie ze "Spieglem", że potem Ronaldo "nie pozwolił jej wyjść i mówił do niej 'Kotku'".

"Spojrzał na mnie tak, jakby niemal czuł się winny. Nie pamiętam, ale prawie na pewno powiedział 'przepraszam' albo 'coś cię boli'?" - mówiła dalej kobieta. Relacjonowała też, że w tamtym momencie "padł na kolana" i to wtedy "powiedział o tych 99 procentach".

Kobieta zapytała wściekła, czy ma AIDS. "Musisz mi powiedzieć, czy zachoruję. Zachoruję?" - miała pytać Ronaldo. "On odpowiedział, że nie, że 'jest profesjonalnym piłkarzem i przechodzi testy co trzy miesiące'". "Nie mógłbym grać z chorobą" - miał powiedzieć.

"Kiedy Cristiano Ronaldo zakończył atak seksualny, pozwolił kobiecie opuścić sypialnię zaznaczając, że jest mu przykro, bo z reguły jest dżentelmenem" - czytamy w cytowanym dokumencie sądowym.

Tuszowanie sprawy?

Obecnie adwokaci 34-latki oskarżają Ronaldo i jego ludzi o "kryminalny spisek", mający doprowadzić przed laty do zakończenia śledztwa w sprawie domniemanego przestępstwa i pozywają gwiazdę Juventusu Turyn, żądając milionów dolarów odszkodowania.

Doradczyni Trumpa o swojej przeszłości: jestem ofiarą napaści seksualnej Doradczyni... czytaj dalej » Mayorga twierdzi nawet w piśmie sądowym, do którego dotarł "Der Spiegel", że napastnik miał w 2009 r. "poufne źródło" w policji w Las Vegas, i że wynajął ekipę "sprzątającą", która miała znaleźć informacje stawiające kobietę w złym świetle.

Jak podaje z kolei brytyjski "The Sun", w dokumencie sądowym znajduje się też stwierdzenie, że Ronaldo przyznał się w korespondencji ze swoimi własnymi adwokatami, że kobieta kilka razy mówiła "przestań" w trakcie domniemanego gwałtu. Według dokumentu mistrz Europy z 2016 roku potwierdził to przed laty. W innej korespondencji Ronaldo jednak temu zaprzeczył.

Sprawa przed sądem w Nevadzie

Jak pisze "Der Spiegel", Kathryn Mayorga kilka godzin po gwałcie zgłosiła się na policję i opisała sprawę. Poddała się też badaniu lekarskiemu. Wszystko zostało opisane i udokumentowane. Potem wynajęła adwokata i w 2010 roku wynegocjowała 375 tysięcy dolarów odszkodowania poza sądem.

W ramach ugody zobowiązała się nigdy nie mówić publicznie o zarzutach, jednak teraz stara się o cofnięcie tego nakazu przed sądem. W rozmowie z niemieckim magazynem mówi, że wówczas była "przerażona odwetem", jaki miał ją czekać ze strony piłkarza.

W ostatnich tygodniach przed złożeniem pozwu 27 września, policja w Las Vegas kontaktowała się z kobietą wielokrotnie, co może oznaczać, że wznowi śledztwo w sprawie gwałtu.

Źródło: Flynetpictures.com/SplashNews.com/East News Cristiano Ronaldo i Kathryn Mayorga w Las Vegas w nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku Przestępstwa seksualne w Nevadzie nie ulegają przedawnieniu, co oznacza, że Cristiano Ronaldo może mieć poważne kłopoty.

Jak zaznacza "Der Spiegel", z informacji, jakie uzyskał wynika też, że 375 tys. dol. przekazane kobiecie pochodziło z kont piłkarza w raju podatkowym na brytyjskich Wyspach Dziewiczych, a tam przez lata lądowały pieniądze, jakie Ronaldo dostawał od sponsorów.

Ronaldo odrzuca oskarżenia

Napastnik Juventusu w nagraniu dla swoich fanów opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że oskarżenia opisane przez niemiecką gazetę to "fake news". Jego adwokaci zapowiedzieli proces. Uważają, że "Der Spiegel" pogwałcił jego prawo do prywatności w skali, jakiej nie widziano od lat.

Zastępca redaktora naczelnego tygodnika, Alfred Weinzierl, zapewnił w rozmowie z agencją Reutera, że dziennikarze "Spiegla" wielokrotnie przed publikacją pisali do piłkarza i jego przedstawicieli o oskarżeniach, ale nigdy nie uzyskali żadnej odpowiedzi i komentarza. W końcu zdecydowali się na publikację.