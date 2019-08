Płoną "płuca świata". ONZ zaniepokojone, biskupi apelują o pomoc, prezydent Brazylii rozkłada ręce

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził "głębokie zaniepokojenie" pożarami lasów deszczowych w Amazonii. O "ratowanie płuc świata" zaapelowali także biskupi z Ameryki Łacińskiej. Tymczasem prezydent Brazylii przekonuje, że jego kraj nie ma wystarczających środków, by walczyć z żywiołem.

"Płuca ziemi" w ogniu. Bolsonaro: pożary mogły wywołać organizacje pozarządowe Las deszczowy... czytaj dalej » Według danych brazylijskiego państwowego instytutu badań kosmicznych INPE w bieżącym roku liczba pożarów w tym kraju wzrosła o 83 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2018, a dotyczy to głównie Amazonii. Za główne przyczyny tych pożarów uznaje się wylesianie i suszę. Od stycznia do trzech pierwszych tygodni sierpnia w całej Brazylii zarejestrowano około 72 tys. pożarów, z czego ponad połowę - w Amazonii.

Jak podkreśla hiszpańska agencja EFE, uważa się, że są to w ostatnich latach najgorsze pożary lasów w Brazylii, na której terenie znajduje się ponad 60 proc. lasów Amazonii. Obszar ten nazywany jest "płucami Ziemi" i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa klimatycznego.



Według INPE w ostatnich dniach pożary dotknęły 68 obszarów chronionych, głównie w Amazonii.

"Amazonia musi być chroniona"

Zaniepokojenie pożarami amazońskich lasów deszczowych wyraził w czwartek Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres. "W trakcie globalnego kryzysu klimatycznego nie możemy sobie pozwolić na większe szkody dla największego źródła tlenu i bioróżnorodności" - napisał na Twitterze Portugalczyk.



"Amazonia musi być chroniona" - wezwał sekretarz generalny ONZ.



I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.



The Amazon must be protected. — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2019

"Nasz dom płonie"

Głos w sprawie pożarów w Amazonii zabrał w czwartek także prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk napisał na Twitterze, że są one zagrożeniem dla całego świata. Dodał, że problem powinien być przedyskutowany na szczycie grupy G7, który rozpoczyna się w sobotę we francuskim Biarritz.



"Nasz dom płonie. Dosłownie. Amazonia, która produkuje 20 proc. naszego tlenu jest trawiona przez pożary. To jest międzynarodowy kryzys" - napisał po francusku i po angielsku Macron.



Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazonpic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

"Gdy cierpi Amazonia, cierpi cały świat"

Piłkarz Juventusu w obronie lasów Amazonii. "Nasza przyszłość płonie" Argentyńczyk... czytaj dalej » Katoliccy biskupi Ameryki Łacińskiej zgromadzeni w stolicy Peru, Limie, wezwali w czwartek rządy Brazylii i Boliwii oraz całą wspólnotę międzynarodową do "podjęcia poważnych środków w celu ratowania płuc świata - płonących od dwu tygodni lasów Amazonii".

"To, co dzieje się w Amazonii, nie jest tylko sprawą lokalną, lecz wydarzeniem o globalnym zasięgu. Gdy cierpi Amazonia, cierpi cały świat" - ostrzegli członkowie Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM) w dramatycznym apelu zatytułowanym "Podnosimy głos w sprawie Amazonii".



Biskupi zacytowali słowa papieża Franciszka, który w 2013 roku rozpoczynając swój pontyfikat wzywał w homilii wszystkich ludzi dobrej woli do ochrony dzieła Stwórcy, jakim jest Ziemia.



Purpuraci Ameryki Łacińskiej i Karaibów wyrazili na spotkaniu w Limie zaniepokojenie rozmiarami tragedii, jaką stały się "straszliwe pożary niszczące wielką część flory i fauny na Alasce, Grenlandii, Syberii, Wyspach Kanaryjskich, a w szczególny sposób w Amazonii".



Katoliccy biskupi Ameryki Łacińskiej podkreślają w związku z tą klęską, że pożary obecnie nie tylko pustoszą Amazonię, ale "zagrażają także przyszłości całej planety".

Bolsonaro wycofuje się z oskarżeń, że NGO są podpalaczami puszczy amazońskiej

"Nie mamy na to środków"

Znika Puszcza Amazońska W porównaniu z... czytaj dalej » Tymczasem prezydent Brazylii Jair Bolsonaro przekonuje, że jego kraj nie ma wystarczających środków aby walczyć z rekordową liczbą pożarów w Amazonii.

- Amazona jest większa od Europy, jak można walczyć z kryminalnymi podpaleniami na takim obszarze? Nie mamy na to środków - powiedział Bolsonaro dziennikarzom.



Ekolodzy przypominają jednak, że niedawno brazylijski prezydent odrzucił pomoc w walce z pożarami oferowaną przez donatorów.



W czwartek Bolsonaro, wycofał się częściowo z swych oskarżeń, iż organizacje pozarządowe (NGO) są sprawcami tych pożarów. Powtórzył jednak, że pozostają one "najbardziej podejrzanymi" o spowodowanie tej katastrofy. Przyznał, że "podpalaczami mogą być też wielcy brazylijscy właściciele ziemscy i hodowcy bydła.

Pożary tropikalnych lasów deszczowych w Amazonii są normalnym zjawiskiem o tej porze roku. Jednak tym razem ekolodzy twierdzą, że znaczna część tych pożarów jest celowo wzniecana przez farmerów, którzy chcą w ten sposób powiększyć swoje pastwiska i pola uprawne.

Pastwą płomieni padły rozległe obszary puszczy tropikalnej, która jest uważana za "płuca Ziemi" i jedno z najważniejszych zabezpieczeń przed zmianami globalnego klimatu.

Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Amazoński las deszczowy zajmuje ok 5,5 mln kilometrów kwadratowych