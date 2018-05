"Nie możemy pozwalać, by przestępcy nas truli". Premier zmienia porządek obrad

Rząd na wtorkowym posiedzeniu na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego wysłucha informacji ministra środowiska Henryka Kowalczyka o niewyjaśnionych pożarach wysypisk śmieci. "Poleciłem, by w związku z pożarami na wysypiskach, uzupełnić porządek dzisiejszej Rady Ministrów o punkt w tej sprawie" - podkreślił premier.

W poniedziałek rzeczniczka rządu poinformowała również, że na polecenie premiera, porządek obrad wtorkowej Rady Ministrów został uzupełniony o punkt dotyczący informacji ministra środowiska o niewyjaśnionych pożarach wysypisk śmieci.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk pytany o pożary, do jakich doszło w ostatnich dniach, powiedział, że jego zdaniem "mamy do czynienia z mafią śmieciową".

- Dlatego, że jest to proceder przemyślany. Na pewno w Zgierzu był to proceder przemyślany i zaplanowany wcześniej, tu nie mam wątpliwości - podkreślił we wtorek rano w radiowej Jedynce minister Kowalczyk, odnosząc się do pożaru na składowisku odpadów w Zgierzu, z którym strażacy walczą od piątku. Jak dodał, w tym roku wybuchło już około sześćdziesiąt takich pożarów, w tym trzy w ciągu ostatnich kilku dni.

- Stąd widać, że problem jest ogromny - zaznaczył.

"To nie jest tak, że tego problemu nie widzieliśmy"

- Dowodów twardych w tej chwili na te sprawy nie ma mamy, ale trudne uwierzyć w przypadek. Kończy się zezwolenie i zaczyna płonąć składowisko - zauważył minister. Jak dodał, "rozsądek nakazuje być bardzo podejrzliwym".

40 zastępów strażaków w akcji. Pożar składowiska chemikaliów Pożar składowiska... czytaj dalej » Kowalczyk zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów opowie o "mechanizmach, które doprowadzają do tego typu sytuacji". Jak dodał, propozycje rozwiązań w tej sprawie przygotowuje już od dwóch miesięcy. - To nie jest tak, że tego problemu nie widzieliśmy - zaznaczył. - Ja dzisiaj na Radzie Ministrów nawet przedstawię ustawę, która jest już przygotowana, która jest i konsultowana, także to nie jest tak, że rozpoczęliśmy to myślenie od wczoraj czy od piątku - zapowiedział.

Wyraził nadzieję, że ustawa jeszcze w czerwcu trafi pod obrady Sejmu. Jak dodał, będzie prosił premiera, by nadać ustawie wyjątkowy priorytet.

Pożar składowiska odpadów w Zgierzu

Od piątku w Zgierzu trwa gaszenie pożaru składowiska odpadów. Oficer prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak przekazał w sobotę, że najprawdopodobniej zapaliły się składowane w tym miejscu tworzywa sztuczne.

"Bilans". Seria pożarów na wysypiskach Seria pożarów... czytaj dalej » W poniedziałek w akcję gaśniczą zostali włączeni żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w Warszawie. Sprawdzają między innymi, czy pozostałości na wysypisku nie zagrażają zdrowiu ludzi.

Według wstępnych ustaleń strażaków, prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być podpalenie, ale dokładne okoliczności jego wybuchu będą ustalane po zakończeniu akcji. Śledztwo w sprawie okoliczności pożaru prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Pożar składowiska opon w Trzebini

Z kolei w niedzielę przez kilkanaście godzin strażacy walczyli z pożarem składowiska opon w Trzebini. Z ogniem, który wybuchł około godziny 1.30 w nocy, walczyło 66 zastępów, czyli 239 strażaków.

