Duży pożar lasu na Mazowszu

Foto: PAP/Piotr Polak Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław

Pożar lasu w Wałbrzychu

12.09| Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem lasu do jakiego doszło w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Do akcji włączono dwa samoloty gaśnicze. I choć ogień jest opanowany, to spłonął niemal hektar lasu. Leśnicy podejrzewają podpalenie.

