Samolot w ogniu. Komitet śledczy: 37 z 78 osób przeżyło katastrofę

Samolot rosyjskich linii Aerofłot lądował awaryjnie w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej potwierdził w poniedziałek śmierć 41 osób - 40 pasażerów i jednego członka załogi. Linie przyznały, że silnik maszyny zapalił się już po lądowaniu.

- Komitet śledczy opublikował oświadczenie, w którym potwierdza, iż przeżyło 37 osób - poinformował Andrzej Zaucha, korespondent "Faktów" TVN w Moskwie. - A to by znaczyło, że wśród tych, co zginęli, jest 41 osób, bo na pokładzie samolotu było 73 pasażerów i pięciu członków załogi - dodał.

Zaucha powiedział, że "oświadczenie, które opublikował komitet śledczy, jest dosyć zawiłe i rosyjskie media mają z nim spory problem". Zastanawiają się, "czy to znaczy, że rzeczywiście te 41 osób zginęło, a nie 13, jak wcześniej informowano, czy też wkradł się jakiś błąd lub biurokratyczna procedura?".



Moskiewski korespondent zacytował sformułowanie: "Według uściślonych danych, którymi dysponują śledczy, jest potwierdzone, że przeżyło 37 osób". - Nie wiadomo jednak, czy to znaczy, że potwierdzono tożsamość tylu osób, które pokazały dokumenty śledczym. Nie jest w tym oświadczeniu napisane, że wszystko wskazuje na to, że pozostali pasażerowie i członkowie załogi zginęli - wyjaśnił Andrzej Zaucha.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej: zginęło 41 osób

W poniedziałek Elena Markowskaja z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej powiedziała dziennikarzom, że na pokładzie samolotu było 73 pasażerów oraz pięciu członków załogi.

Potwierdziła także, że w katastrofie zginęło 41 osób. Jak mówiła, z 78 osób na pokładzie przeżyło 37 - 33 pasażerów oraz czterech członków załogi. Pięć osób trafiło do szpitala. Markowskaja przekazała, że z 28 ocalałymi osobami pracują śledczy oraz psychologowie.

- Otoczyliśmy opieką tych, którzy przeżyli, a więc 33 pasażerów i czterech członków złogi - zapewniła na konferencji minister zdrowia Rosji Weronika Skworcowa.

Tragiczne informacje

O 13 ofiarach śmiertelnych informowała wcześniej nieoficjalnie agencja TASS, powołując się na źródło w służbach medycznych. Telewizja Rossija24 powiadomiła, że jedną z ofiar śmiertelnych jest osoba z personelu pokładowego, która do końca starała się ratować pasażerów.

Według ministerstwa zdrowia Rosji, 19 osobom udzielono pomocy lekarskiej a 5 hospitalizowano. Stan kilku rannych jest ciężki, szczególnie kobiety, która uległa ciężkim poparzeniom.

Ludzie rozbiegali się w panice

Ludzi ewakuowano przy pomocy nadmuchiwanych trapów. Według mediów, ludzie, którzy wydostali się z samolotu, zaczęli rozbiegać się w panice, stąd problemy z oszacowaniem liczby ofiar.







Самолет «Аэрофлота», летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за возгорания. О пострадавших пока неизвестно. Видео: Instagram/Mikkentosh pic.twitter.com/kBm9stk0CK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 maja 2019

Media początkowo podały, powołując się m.in. na załogę samolotu, że powodem pożaru mogło być uderzenie pioruna. Jednak linie lotnicze Aerofłot, do których należy samolot, powiadomiły, że silniki samolotu zapaliły się po awaryjnym lądowaniu. Uderzenie pioruna mogło z kolei uszkodzić część elektryki samolotu.

Suchoj superjet w ogniu

Maszyna to Suchoj Superjet linii Aerofłot. Media podają, że samolot miał lecieć właśnie z moskiewskiego lotniska Szeremietiewo do Murmańska. Pilot poprosił o zgodę na lądowanie ze względu na problemy techniczne krótko po starcie około godz. 18 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce).

Źródło: flightradar.com Tak według portalu Flightradar24 wyglądał lot rosyjskiego samolotu

Jak wcześniej informował Andrzej Zaucha, z powodu trudnych warunków pogodowych dopiero przy drugiej próbie samolot zdołał awaryjnie wylądować.



Жёсткая посадкаSSJ-100 pic.twitter.com/OIJ1OldW9h — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 5 maja 2019





Jak przekazał Zaucha, media w Rosji donoszą o tzw. twardym lądowaniu, co oznacza, że maszyna lądowała bez wypuszczonego podwozia lub złamało się ono podczas podchodzenia na pas.

Tylna część maszyny jadącej po pasie startowym była w płomieniach. Później podano, że została całkowicie zniszczona.



Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты - стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 maja 2019





Sztab kryzysowy

Lotnisko Szeremietiewo najpierw zamknięto. Potem media informowały, że częściowo wznowiło pracę. Wiele lotów przekierowano do innych moskiewskich portów lotniczych.

Na Szeremietiewo udał się minister transportu Rosji Jewgienij Ditrich. Linie Aerofłot powołały sztab kryzysowy.

Źródło: Sergei Ilnitsky/PAP/EPA Samolot rosyjskich linii Aerofłot lądował awaryjnie w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo

Nadzieja rosyjskiego lotnictwa

Suchoj superjet 100 (SSJ 100) to regionalny wąskokadłubowy samolot pasażerski, przeznaczony dla 98-108 pasażerów, z silnikiem SaM146. Według stanu na kwiecień 2019 roku, wyprodukowano łącznie 186 samolotów tego typu. SSJ 100 był pierwszym rosyjskim samolotem pasażerskim powstałym po rozpadzie ZSRR i wielką nadzieją rosyjskiego przemysłu lotniczego.

W 2012 roku SSJ 100 rozbił się w Indonezji w trakcie lotu pokazowego. Zginęło 45 osób. Zdarzały się także inne incydenty przy użytkowaniu tych maszyn.

Jak poinformował w niedzielę koncern Suchoj, samolot, w którym doszło do niedzielnej tragedii, był w użytkowaniu od 2017 roku. Ostatni przegląd techniczny przeszedł na początku kwietnia bieżącego roku.

Źródło: Konstantin Nikiforov - http://www.airliners.net GDFL 1.2 Suchoj Superjet rosyjskich linii Aerofłot