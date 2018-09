Pożar na poddaszu kamienicy w Łodzi. Dwie osoby podtrute dymem





Foto: TVN 24 | Video: TVN 24 Pożar wybuchł przed godziną 19

Dwie osoby ucierpiały w pożarze kamienicy w Łodzi. Starsza kobieta i młody mężczyzna podtruli się dymem. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Ogień wychodził oknami. Mieszkanie doszczętnie spłonęło Spłonęło... czytaj dalej » Zgłoszenie o pożarze łódzcy strażacy odebrali w piątek przed godziną 19. Ogień pojawił się na ostatnim piętrze kamienicy przy ulicy Płockiej.

- Po przyjechaniu na miejsce okazało się, że pożarem objęte jest mieszkanie na trzecim piętrze. Na szczęście w mieszkaniu nikt się nie znajdował - mówi Łukasz Górczyński z łódzkiej straży pożarnej.

Dwie osoby w szpitalu

Z kamienicy ewakuowano cztery osoby z sąsiednich mieszkań. Dwie z nich - około 70-letnia kobieta i około 20-letni mężczyzna podtruli się dymem i trafili do szpitala.

- Spaleniu uległo całe mieszkanie i część dachu. Będziemy czekali na decyzje co do powrotu mieszkańców do swoich mieszkań - wyjaśnia Górczyński.