"Wszyscy jesteśmy dzisiaj z Paryżem"





"Tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki. Przejmujące chyba dla wszystkich" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Notre Dame należy do całej ludzkości" - podkreślił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

W poniedziałek po popołudniu zapłonął jeden z symboli Paryża, katedra Notre Dame. Strażacy od kilku godzin walczą z pożarem. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać płomienie i kłęby czarnego dymu wydobywającego się z budynku zabytkowej świątyni. Runęła iglica katedry.

Na informację o pożarze szybko zareagował prezydent USA Donald Trump. "Okropne jest patrzenie na wielki pożar katedry Notre Dame" - napisał na Twitterze.



So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 kwietnia 2019

Wiceprezydent Mike Pence zwrócił uwagę, że katedra Notre Dame to symbol wiary dla ludzi z całego świata. "To poruszające widzieć dom Boży w płomieniach. Nasze myśli i modlitwy są ze strażakami i wszystkimi mieszkańcami Paryża" - napisał.



Notre Dame is an iconic symbol of faith to people all over the world – and it is heartbreaking to see a house of God in flames. Our thoughts and prayers are with the firefighters on the scene and all the people of Paris. https://t.co/5Pecbf02em — Vice President Mike Pence (@VP) 15 kwietnia 2019

"Moje myśli są z Francuzami i służbami ratunkowymi, które walczą ze strasznym pożarem katedry Notre Dame" - napisała premier Wielkiej Brytanii Theresa May.



My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 kwietnia 2019





"Wszyscy solidaryzują się z Paryżem"

"Nasza Pani z Paryża jest Naszą Panią całej Europy" - napisał po francusku przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk. Dodał po angielsku, że "wszyscy jesteśmy dzisiaj z Paryżem".



Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 kwietnia 2019 Sytuacji w Paryżu przygląda się również przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. "Co za smutny widok. Co za horror. Notre Dame należy do całej ludzkości" - napisał na Twitterze.



Je suis minute par minute l'incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l'humanité toute entière.

Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre.https://t.co/CyBYBJZ9Q0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 kwietnia 2019

"W marcu Saint-Sulpice, dziś Katedra Notre Dame. Tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki. Przejmujące chyba dla wszystkich" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.



W marcu Saint-Sulpice, dziś Katedra Notre Dame. Tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki. Przejmujące chyba dla wszystkich... — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 15 kwietnia 2019

"Ciężko na to patrzeć"

"Straszne wieści z Paryża. Płonie katedra Notre Dame, jedna z najważniejszych katolickich świątyń na świecie i symbol Paryża. Ciężko na to patrzeć. Nasze myśli są dziś z Francuzami" - skomentowała pożar katedry ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Straszne wieści z Paryża. Płonie katedra #NotreDame, jedna z najważniejszych katolickich świątyń na świecie i symbol Paryża. Ciężko na to patrzeć. Nasze myśli są dziś z Francuzami. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 15 kwietnia 2019

"Płonąca Notre Dame łamie nam serca. Łączymy się myślami ze służbami gaśniczymi oraz z naszymi francuskimi przyjaciółkami i przyjaciółmi" - napisał minister spraw zagranicznych Niemiec i wyraził nadzieję "że ogień nie przyniesie żadnych ofiar w ludziach".



Die brennende #NotreDame trifft auch uns ins Herz. Unsere Gedanken sind bei allen Einsatzkräften und unseren französischen Freundinnen und Freunden. Wir hoffen gemeinsam mit ihnen, dass bei dem Brand keine Menschen zu Schaden kommen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15 kwietnia 2019