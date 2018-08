Pożar domu jednorodzinnego. Poparzony mężczyzna w szpitalu





»

13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej brało udział w sobotę w gaszeniu domu jednorodzinnego w Dąbrówce w gminie Dopiewo pod Poznaniem.

Ogień na poddaszu domu jednorodzinnego wybuchł w sobotę po południu, około godziny 14.30.

Jedna osoba w szpitalu

Morze ognia większe niż cały Kraków. Za to polskich strażaków pokochała Szwecja Gigantyczny pożar... czytaj dalej » Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu kapitan Paweł Zieliński powiedział w rozmowie z TVN24, że pożar wybuchł najprawdopodobniej w wyniku "prowadzonych prac dekarskich".

- Jeden z pracowników firmy dekarskiej dostał licznych poparzeń i został przewieziony do szpitala. Gospodarz nie ucierpiał, a pozostali pracownicy zostali ewakuowani - przekazał strażak.

Istniało niebezpieczeństwo przeniesienia się ognia na sąsiednie budynki.



- Działania Państwowej Straży Pożarnej nie polegają tylko na ugaszeniu palącego się budynku, ale również na obronie czy to budynków sąsiednich, czy terenu po to, by ogień się nie przedostał i nie rozprzestrzenił – zaznaczył oficer prasowy PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski.