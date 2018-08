"Trwa wymiana korespondencji" między Trumpem a Kimem

- Trwająca wymiana korespondencji między obu przywódcami ma na celu kontynuowanie (kontaktów) po ich spotkaniu w Singapurze oraz pracę nad zobowiązaniami, poczynionymi we wspólnej deklaracji USA i KRLD (Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) - przekazała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Trump napisał o "natychmiastowym" przerwaniu śledztwa. "To nie rozkaz, to opinia" Prezydent USA,... czytaj dalej »

O otrzymanym w środę liście już informował sam Trump. Na Twitterze podziękował Kimowi za "miły list" i oznajmił, że "czeka na kolejne spotkanie wkrótce". Biały Dom dotąd nie odniósł się do możliwości zorganizowania ponownego szczytu z udziałem obu przywódców.

Trump w tweecie wyraził również wdzięczność za to, że strona północnokoreańska zgodnie z podjętym w Singapurze zobowiązaniem "rozpoczęła proces zwracania" szczątków amerykańskich żołnierzy, poległych na obecnym terytorium Korei Płn. w wojnie koreańskiej w latach 1950-1953.

"Dziękuję przewodniczącemu Kim Dzong Unowi za dotrzymanie słowa i rozpoczęcie procesu wysyłania do domu szczątków naszych wielkich i ukochanych zaginionych poległych!" - napisał na Twitterze Trump. "Nie jest w ogóle dla mnie niespodzianką, że podjął Pan takie działanie. Dziękuję również za miły list - mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy!" - dodał, zwracając się do Kima.

