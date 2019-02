"Dwie plantacje konopi innych niż włókniste". Podejrzani w areszcie

W garażu hodował konopie indyjskie

09.07 | Pies wpadł na trop i doprowadził funkcjonariuszy do 35-latka, który w swoim garażu urządził plantację konopii. Narkotyk trafił do laboratorium, a mężczyzna do policyjnego aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

»