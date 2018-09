Potrącił chłopca na rowerze i odjechał. W tej sprawie zatrzymali wiceprezydenta miasta

- Chłopiec przekoziołkował przez samochód - opowiada świadek wieczornego wypadku. Rano zatrzymany został wiceprezydent Częstochowy, bo to jego auto potrąciło chłopca jadącego na rowerze. Na razie nie wiadomo, czy to on siedział za kierownicą. Wziął jednak w urzędzie urlop na żądanie "w związku ze zdarzeniem drogowym, którego był uczestnikiem".

W środę około godziny 18 w miejscowości Nierada pod Częstochową samochód marki Toyota zatrzymał się przed znakiem stop, by przepuścić przejeżdżającą grupę rowerzystów.

Po chwili jednak kierowca toyoty wymusił pierwszeństwo i potrącił 10-letniego rowerzystę. Zatrzymał się, ale nie wysiadł. Pojechał dalej.

Taką sytuację śledczy odtworzyli między innymi na podstawie nagrania z wideorejestratora samochodu, jadącego za toyotą oraz rozmów ze świadkami.

- Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Toyota należy do wiceprezydenta

Policjanci szybko ustalili, że toyota należy do Mirosława S. z Dąbrowy Górniczej, wiceprezydenta Częstochowy. Pojechali do niego, ale nie zastali go w domu.

Następnego dnia, w czwartek rano, udało się zatrzymać Mirosława S. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zatrzymania miał jeden promil alkoholu we krwi.

Wiceprezydent jeszcze nie usłyszał zarzutów. Dopiero dzisiaj ma zostać przesłuchany. Na razie nie wiadomo, czy to on siedział za kierownicą auta.

Od stanu zdrowia chłopca zależy, jak zostanie zakwalifikowane zdarzenie. 10-latek jest w szpitalu, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Katowice Prokurator i świadek o potrąceniu chłopca na rowerze

Urlop na żądanie

Mirosław S. jest prawnikiem po aplikacji sędziowskiej. Zanim został samorządowcem, pełnił kierownicze funkcje między innymi w bankach i NFZ, zasiadał w zarządach wielu spółek. Ma 57 lat.

Wczorajszy komunikat częstochowskiego magistratu: "Jeden z pracowników funkcyjnych Urzędu Miasta Częstochowy poinformował w czwartek rano, że nie będzie go w pracy w związku ze zdarzeniem drogowym, którego był uczestnikiem. Wziął urlop na żądanie".

Urząd miasta nie miał wtedy informacji o zatrzymaniu wiceprezydenta.

- Dzisiaj Mirosław S. został odwołany ze stanowiska. Jego obowiązki przejęły inne osoby w urzędzie - powiedział nam Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie.