Stałe bazy w Polsce? "Nie podejmuję się przesądzenia o prawdziwości tego stwierdzenia"

Stany Zjednoczone muszą wiedzieć, że to jest ich interes - mówił w "Tak jest" w TVN24 dyplomata Jan Wojciech Piekarski. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta Trumpa, że będzie rozmawiał z prezydentem Dudą o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Były dyplomata i były szef Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn zaznaczył przy tym, że "nie podejmuję się przesądzenia o prawdziwości tego stwierdzenia".

Donald Trump we wtorek po godz. 18.00 czasu polskiego przyjął w Białym Domu Andrzeja Dudę. Obu prezydentom towarzyszą małżonki: Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda.

Podczas improwizowanej konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym Trump został zapytany o stałą obecność wojsk USA w Polsce. Odpowiedział, że "rozważa coś takiego".

- Będziemy o tym rozmawiać - powiedział.

Trump zadeklarował, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego prawie tak samo ważne jak dla prezydenta Dudy. Mówił również, że Polska to wielki kraj, a Polacy są wspaniałymi ludźmi. - Polska jest ważna dla mnie. Jest także ważna dla mojego narodu - zapewnił.

Potoroczyn pytany na ile wypowiedź Trumpa na temat stałej obecności jest wiążąca, a na ile jest kurtuazją, przypomniał, że "The Washington Post" prowadzi tak zwany licznik kłamstw amerykańskiego prezydenta. - W ciągu 550 dni swojej kadencji Donald Trump wypowiedział 4,6 kłamstw dziennie - powiedział, powołując się na dane zebrane przez gazetę.

Dodał, że w związku z tym "nie podejmuje się rozsądzić", czy wypowiedź ta jest prawdziwa.

Drugi gość programu, Jan Wojciech Piekarski uznał z kolei wspomniane rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Polsce jako możliwe, "jeżeli Pentagon uzna, że jest to potrzebne dla obronności Stanów Zjednoczonych”. Zaznaczył jednak, że nie można prowadzić dialogu w sposób „my was kupimy jako najemników, żebyście nas bronili”.

- Stany Zjednoczone muszą wiedzieć, że to jest ich interes - zaznaczył.

"Ta wizyta nie zostanie odnotowana"

- Mam złą wiadomość do pana prezydenta Trumpa, jeżeli ta wizyta służy zbudowaniu poparcia wśród naszych rodaków w związku z midterm elections [tegorocznymi wyborami do Kongresu - red.]. Otóż reguła jest taka, że w wyborach prezydenckich Polonia głosuje na republikanów, a w parlamentarnych - na demokratów. I ta reguła się powtarza od lat - wskazał Potoroczyn.

Dodał, że "jeżeli to była część intencji Trumpa, to było to dosyć chybione".

- Z punktu widzenia medialnego, wizyta prezydenta Dudy jest bardzo niewykorzystana - stwierdził Piekarski, były ambasador RP w Izraelu. - Robiłem pierwszą wizytę prezydenta Kwaśniewskiego (2002 r. - red.) i wtedy były wywiady na żywo, jazda z jednego studia do drugiego. Ta wizyta nie będzie tak odnotowana - ocenił.

- Bo tamtą przygotowali zawodowcy - zauważył Potoroczyn.

Piekarski podkreślił, że "im wtedy zależało, żeby pokazać Polskę, jako kraj ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej".

"To błąd, że prezydent tam nie pójdzie"

Potoroczyn zauważył z kolei, że w Polsce "niedoceniane jest to, że Stany Zjednoczone jako państwo są opiekunem pamięci o Holocauście". - USA angażują się we wszystkie poważne, międzynarodowe inicjatywy dotyczące pamięci o zagładzie Żydów - mówił.

- Błędem jest, że do tego muzeum (United States Holocaust Memorial Museum - red.) prezydent Duda nie pójdzie - wtrącił Piekarski. - Bill Clinton je otwierał, był w nim także prezydent Kwaśniewski - dodał Potoroczyn.