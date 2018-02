Obserwowali klienta bazaru, kamera obserwowała ich. Poszukiwani złodzieje portfela





Foto: śląska policja | Video: śląska policja Po kradzieży na bazarze w Katowicach policja szuka tych mężczyzn

Gdy 41-latek robił zakupy na bazarze, obserwowało go dwóch mężczyzn. Ich z kolei śledziła kamera monitoringu. Na koniec nagranie obejrzał policjant i wytypował podejrzewanych o kradzież portfela 41-latka.

Policjanci ustalają tożsamość i poszukują dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani są o zuchwałą kradzież portfela. W tym celu publikują nagranie z monitoringu - sytuację przed kradzieżą.

"On stanął w kolejce, oni za nim"

Do zdarzenia doszło 13 stycznia 2018 roku na targowisku przy ulicy Brackiej w Katowicach. Jak wynika z ustaleń policjantów, gdy 41-latek robił zakupy na bazarze, dwóch mężczyzn zaczęło go obserwować i chodzić za nim.

Przez pewien czas trzymali się bardzo blisko swojej ofiary, co widać na udostępnionym wideo z monitoringu.

- Potem mężczyźni wrócili za 41-latkiem na stoisko spożywcze. On stanął w kolejce, oni za nim. Jeden z podejrzewanych włożył rękę do kieszeni 41-latka, następnie schował coś do swojej kieszeni i obaj podejrzani uciekli w stronę wyjścia z targowiska. Na filmie widać też, jak chwilę później 41-latek przeszukuje kieszenie i orientuje się, że nie ma portfela - Aneta Orman, rzeczniczka policji w Katowicach relacjonuje dalszą część nagrania.

Policja pokazuje nagranie

W portfelu oprócz pieniędzy w kwocie około 700 złotych były również: dowód osobisty, prawo jazdy, dwie karty bankomatowe. Portfel bez pieniędzy, ale za to z dokumentami i kartami wrócił do 41-latka. - Złodzieje porzucili go w centrum Katowic, ktoś życzliwy znalazł, skontaktował się z właścicielem i zwrócił mu - mówi Orman.

41-latek zgłosił kradzież policji i podpowiedział, że na bazarze są kamery. - Na nagraniu wskazał mężczyzn, których widział na bazarze w pobliżu siebie - mówi Orman.

Policjant prowadzący sprawę zdecydował o publikacji ich wizerunku. Apeluje o kontakt do wszystkich osób, którzy rozpoznają mężczyzn na zdjęciach lub nagraniu z monitoringu lub posiadają jakąkolwiek informację, mogącą pomóc w ustaleniu ich tożsamości. Gwarantowana anonimowość.