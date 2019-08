Sąd nakazał ujawnienie podpisów. Posłowie PiS chcą, by Trybunał to zmienił

Foto: tvn24 Video: tvn24

Przewodniczący KRS: jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej te...

01.08| - Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby, które są na tych listach, same ujawniły swoje dane - stwierdził w rozmowie z TVN24 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur, odnosząc się do faktu, że Kancelaria Sejmu w dalszym ciągu ie opublikowała nazwisk sędziów, którzy podpisali się pod listami poparcia kandydatów do KRS. - Jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej te listy upublicznić - dodał. Odnosząc się do interwencji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie, że "to tylko wstrzymanie o charakterze tymczasowym".

»