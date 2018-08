Poseł Nowoczesnej z karą finansową. "Forma wypowiedzi wysoce niewłaściwa"

Meysztowicz do Terleckiego

Video: sejm.gov.pl

Meysztowicz do Terleckiego

30.08 | - Panie marszałku, jeżeli ktoś się dzisiaj ośmiesza, to pan. Pan nie jest tu od tego, żeby komentować wypowiedzi posłów, tylko po to, żeby prowadzić posiedzenie, więc pan jest po prostu tym, który się dzisiaj ośmiesza - zwrócił się 19 lipca do wicemarszałka Ryszarda Terleckiego podczas debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze.

»