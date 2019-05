Rozbity kamper pędził ulicami, psy skakały przez okna

Wóz strażacki jechał do pożaru, lecz na skrzyżowaniu zderzył się z autem osobowym, a następnie wbił się w budynek przy ulicy. W wypadku, do którego doszło w Sokółce w woj. podlaskim, ranne zostały 4 osoby.

