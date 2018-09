Portugalski kardynał: oskarżenia wobec Franciszka były "zaplanowanym atakiem"

Portugalski kardynał Antonio Marto uważa oskarżenia wobec papieża, według których miał on chronić pedofilów z hierarchii kościelnej, za nieuzasadnione i przygotowane, by zaszkodzić Kościołowi. Biskup diecezji Leiria-Fatima uznał je za "zaplanowany atak" na Franciszka.

Uczestniczący we wtorek w spotkaniu portugalskich biskupów w Fatimie kard. Marto powiedział, że oskarżenia wobec papieża są "motywowane niskimi pobudkami". Wskazał na świadome działania "szkodzące Kościołowi" ze strony byłego nuncjusza Watykanu w USA, włoskiego arcybiskupa Carlo Marii Vigano. 27 sierpnia zarzucił on Franciszkowi, że przez pięć lat ignorował on oskarżenia o pedofilię kierowane pod adresem amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka.

Kampania, by "śmiertelnie zranić papieża"

Kardynał Marto był pierwszym portugalskim hierarchą, który zareagował na oskarżenia ze strony abp. Vigano. Już 29 sierpnia w wywiadzie dla lizbońskiego dziennika "Observador" biskup diecezji Leiria-Fatima stwierdził, że zarzuty wobec papieża "to kampania przygotowana przez skrajnych konserwatystów, aby śmiertelnie zranić papieża".

W niedzielę zaś podczas uroczystości religijnych w Fatimie kard. Marto wezwał wiernych do głębokiej jedności z papieżem. Wskazał, że zarówno dla Franciszka, jak i całego Kościoła skandale pedofilii, w które uwikłani są duchowni, to "bardzo bolesne wydarzenie".

Powołując się na relacje dzieci, uczestników objawień fatimskich z 1917 r., kard. Marto wskazał, że obecne problemy są częścią przesłania sprzed ponad stu lat, dotyczącego m.in. cierpień papieża i podziału Kościoła.

- Przypomnijmy sobie wizję Hiacynty, która widziała Ojca Świętego uderzanego i obrażanego. To dzieje się właśnie teraz! (...) Warto przypomnieć, że to tu przed ponad stu laty Matka Boża prosiła o modlitwę i pokutę za grzechy świata i Kościoła, aby więcej nie powtórzyły się te skandale, i prosiła też o jedność Kościoła i wierność Ojcu Świętemu - powiedział biskup Fatimy.

Kardynał Marto jest jednym z sygnatariuszy listu wysłanego w poniedziałek przez portugalskich biskupów obradujących w Fatimie w ramach synodu duchowieństwa. W swoim piśmie zapewnili oni Franciszka o solidarności w prowadzonej przez niego walce przeciw pedofilii w Kościele, deklarując "całkowitą jedność w działaniach na tym polu" podejmowanych przez papieża.

W liście do Franciszka portugalski episkopat wskazał na konieczność działań prewencyjnych w celu wykorzenienia zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich przez ludzi Kościoła.

Antonio Marto uznawany jest za jednego z najbardziej lojalnych wobec papieża dostojników hierarchii Kościoła. 20 maja br. Portugalczyk został ogłoszony przez Franciszka kardynałem.

Przyjacielskie relacje kardynała Marto z papieżem zawiązały się podczas rozpoczętych w 2016 r. przygotowań do wizyty Franciszka w Fatimie z okazji stulecia objawień maryjnych w tej miejscowości. 12 i 13 maja 2017 r. papież odwiedził to portugalskie sanktuarium, a podczas pielgrzymki towarzyszyło mu ponad 1,5 mln osób z całego świata.