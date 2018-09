Portugalia normalizuje stosunki z byłą kolonią





Po latach napięcia Portugalia normalizuje stosunki ze swą dawną kolonią, Angolą, której potencjał gospodarczy czyni z niej bardzo pożądanego partnera - oświadczył portugalski premier Antonio Costa przed rozpoczynającą się w poniedziałek wizytą w Angoli. Będzie to pierwsza wizyta szefa portugalskiego rządu w Luandzie od siedmiu lat.

Najdroższe miasta świata. Stolica Polski daleko w rankingu Hongkong jest... czytaj dalej » Przełom w napiętych do niedawna stosunkach między obu krajami zapoczątkowała podjęta w maju decyzja portugalskiego wymiaru sprawiedliwości o przeniesieniu z Lizbony do stolicy Angoli procesu w sprawie korupcji toczącego się przeciwko byłemu wiceprezydentowi Angoli Manuelowi Vicente.



W sprawę byli zamieszani ludzie z bliskiego otoczenia angolskiego prezydenta Jose Manuela dos Santosa. Proces bardzo zadrażnił stosunki z dos Santosem, który "żelazną ręką rządził krajem w latach 1979-2017" - przypomina agencja AFP.



Jego następca, który zapoczątkował walkę z korupcją na najwyższych szczeblach władzy w Angoli, prezydent Joao Lourenco, złoży wizytę w Lizbonie w dniach 23-24 listopada.



Dawna kolonia to dla Portugalii kluczowy partner gospodarczy: jest trzecia na liście krajów, w których Portugalia inwestuje. Obecny prezydent Angoli zapowiedział uzdrowienie gospodarki kraju, który jest drugim co do znaczenia producentem ropy naftowej w Afryce subsaharyjskiej.

Oto kraj o najlepszej reputacji na świecie Sprzyjająca... czytaj dalej » - Z Jao Lourenco na stanowisku prezydenta można oczekiwać, że układane na nowo stosunki między Luandą a Lizboną pozwolą dla dobra Angolczyków i Portugalczyków dokonać repatriacji funduszy, które znikły z Angoli i wylądowały w Portugalii - powiedział AFP opozycyjny angolski dziennikarz śledczy Rafael Marques de Morais.

Zdaniem wielu ekspertów Portugalia musi obecnie zabiegać o poprawienie oraz intensyfikację stosunków gospodarczych z perłą swego dawnego imperium kolonialnego. Nowy prezydent tego kraju postanowił bowiem usilnie rozszerzać jej powiązania gospodarcze z "nowymi obszarami".



Podczas swej niedawnej podróży po Europie Jao Lourenco zapowiedział polityczne i gospodarcze otwarcie się Angoli "na kraje frankofońskie i należące do Commonwealthu".

