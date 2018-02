Video: TVN24 BiS

Czy młodzi chcą pomóc Ukrainie?

16.08 | Nie jestem mięsem armatnim. Nie chcę ginąć ze względu na czyjeś interesy - mówił we wtorek w Odessie jeden z mieszkańców pytany o to, czy byłby w stanie wstąpić do wojska, by bronić Ukrainy. - Będę bronił Ukrainy, bo tu mam dom - powiedział inny.

»