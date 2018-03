Senacka Komisja Obrony odrzuciła poprawki do ustawy degradacyjnej





Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych - również pośmiertnie - ma dotyczyć osób, które "sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu". Chodzi na przykład o gen. Wojciecha Jaruzelskiego i gen. Czesława Kiszczaka - członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Sejm przyjął ustawę degradacyjną "Precz z komuną"... czytaj dalej » Podczas środowej debaty poprawki do ustawy zgłaszali Jan Żaryn (PiS), Jan Rulewski (PO) i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO).

Trzy poprawki Żaryna

Poprawki złożone przez Jana Żaryna (PiS) zakładały, że pozbawienie stopnia wojskowego oznaczałoby również odebranie "orderów, odznaczeń i tytułów honorowych". - Musi być jakaś logiczna konsekwencja. Pozbawienie stopnia wojskowego jest podważeniem racji, dla których otrzymywało się odznaczenia wojskowe - mówił senator.

Żaryn zaproponował, by stopnia wojskowego pozbawiać nie tylko tych, którzy w latach 1943–1956 byli sędziami lub prokuratorami w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości i oskarżali lub wydawali wyroki na działaczy niepodległościowych, lecz by przedłużyć ten okres tak, by ustawa objęła sędziów i prokuratorów stanu wojennego.

Trzecia poprawka zaproponowana przez Żaryna dotyczyła wydłużenia możliwości wznowienia postępowania ws. odebrania stopnia, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem, w sytuacji, gdy dowody Ustawa degradacyjna wraca do komisji obrony W środę wieczorem... czytaj dalej » okazały się fałszywe lub ujawniono wcześniej nieznane okoliczności. Obecny projekt ustawy przewiduje pięć lat na wznowienie postępowania.

Zdaniem Żaryna należałoby ten okres wydłużyć. - Bardzo dużo państw, a szczególnie ich wywiady, chronią dokumentację. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, ilu było "generałów Kuklińskich" w dziejach ludowego Wojska Polskiego. Trzeba im dać szanse - mówił senator PiS.

Zarzuty ze strony PO

Ustawie sprzeciwiał się Bogdan Borusewicz wicemarszałek senatu z PO - Dla mnie nie do przyjęcia jest zajmowanie się w ten sposób tymi, którzy zmarli. Mówiłem, że trzeba ich osądzić, ale mówiłem wtedy, kiedy żyli - przypominał Borusewicz. Dla mnie ta ustawa jest kolejną, która ma interpretować historię. Ta ustawa nie mieści się w mojej etyce ani etyce chrześcijańskiej. Ne będę za nią głosował, bo jakie będą następne kroki - wykopki, usunięcie? - pytał wicemarszałek Senatu.

Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej proponował, by ustawa "dla jasności" pozbawiała też stopni oficerów radzieckich, którzy, jak na przykład marszałek Konstanty Rokossowski, zajmowali wysokie stanowiska Sejm uchwalił ustawę degradacyjną. Zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych Możliwość... czytaj dalej » w polskim wojsku. Dodał, że o postępowaniach wobec zmarłych należałoby informować nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej, ale powiadamiać rodzinę. Zdaniem senatora prawo inicjowania postępowań powinien mieć też IPN, wymieniony w ustawie jako organ sprawdzania informacji o osobach poddanych postępowaniu.

Rulewski zarzucił też, że w ustawie za mało uwagi poświęcono ofiarom. - Gdzie jest mowa w ustawie o tych wszystkich osobach, które były w wojsku prześladowane z przyczyn religijnych czy politycznych? Gdzie jest mowa o tym, żeby tym ludziom przywrócić honor o czym mówi preambuła - pytał senator PO.

Poprawki odrzucone

Na czwartkowym posiedzeniu senackiej komisji obrony, jej przewodniczący Jarosław Rusiecki (PiS) złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i tym samym o odrzucenie proponowanych zmian.

Wniosek ten poparło 6 senatorów, 3 było przeciw. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Rusiecki zaznaczył też, że zgłoszone poprawki nie uzyskały statusu wniosków mniejszości.