Katastrofalny wybuch rurociągu w Meksyku. Ponad 70 ofiar śmiertelnych

Video: Reuters TV, Associated Press

Coraz więcej ofiar wybuchu rurociągu w Meksyku

20.01 | Do co najmniej 73 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu rurociągu z ropą naftową, do którego doszło piątek w środkowym Meksyku. 74 osoby odniosły obrażenia, a kilkadziesiąt uznaje się za zaginione - poinformowała w niedzielę Associated Press.

