Pompeo: USA zorganizują w Polsce szczyt o Bliskim Wschodzie. Nasze MSZ potwierdza

Stany Zjednoczone zorganizują międzynarodowy szczyt poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym - w szczególności - roli, jaką pełni w regionie Iran - powiedział w piątek w telewizji Fox News sekretarz stanu USA, Mike Pompeo. Szczyt ma się odbyć w Polsce. Informację potwierdziło nasze MSZ.

W wywiadzie udzielonym stacji Fox News, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo poinformował, że szczyt zostanie zorganizowany 13-14 lutego w naszym kraju.

Rozmowy - podał - skupią się na kwestii "stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwa" w regionie Bliskiego Wschodu.

- To zakłada także upewnienie się, że Iran nie będzie czynnikiem destabilizującym - oznajmił sekretarz stanu USA.

Pompeo dodał, że w spotkaniu będzie uczestniczyć "kilkadziesiąt krajów" z "Azji, Afryki, Europy i półkuli zachodniej" - podaje Fox News.

"Wyraz strategicznego partnerstwa między USA i Polską"

Organizację szczytu potwierdziła w piątek po południu strona polska. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych napisano, że spotkanie ministerialne, organizowane wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi jest "wyrazem strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską, służącego realizacji wspólnych interesów w obszarze promocji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".

"Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie leży w żywotnym interesie całej wspólnoty międzynarodowej. Państwa uczestniczące w spotkaniu będą miały sposobność podzielenia się swoimi ocenami oraz przedstawienia propozycji na temat przyszłości regionu” - czytamy w oświadczeniu. Jak poinformowano, w trakcie spotkania odbędą się dyskusje na temat kwestii kluczowych dla stabilności Bliskiego Wschodu dotyczących m.in. terroryzmu i ekstremizmu, rozwoju i proliferacji pocisków rakietowych, bezpieczeństwa handlu morskiego oraz bezpieczeństwa energetycznego, a także zagrożeń wynikających z działalności różnych aktorów i grup interesów w regionie".

"Społeczność międzynarodowa podziela szereg obaw związanych z zagrożeniami dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotkanie ministerialne będzie zatem okazją do dialogu na ten temat i budowania konsensusu wokół konieczności wzmocnienia architektury bezpieczeństwa oraz zwiększania stabilności" - dodało MSZ.

Pompeo na Bliskim Wschodzie

Mike Pompeo przebywa obecnie z wizytą na Bliskim Wschodzie. W środę wieczorem przybył do Egiptu, gdzie spotkał się z prezydentem Abd el-Fatahem es-Sisim.



Kair to trzeci etap bliskowschodniej podróży sekretarza stanu, której celem jest przedstawienie amerykańskiej strategii wobec regionu po grudniowej niespodziewanej deklaracji Donalda Trumpa o wycofaniu z Syrii stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. W piątek przekazano, że ten proces już się rozpoczął.



Poprzednimi etapami podróży szefa amerykańskiej dyplomacji były Jordania i Irak, a w następnych dniach ma on odwiedzić Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, Kuwejt i Arabię Saudyjską.