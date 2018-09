Pompeo: to nie ja jestem autorem anonimowego komentarza w "NYT"

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył w czwartek, że to nie on jest autorem tekstu w "New York Timesie", w którym anonimowy urzędnik amerykańskiej administracji krytykuje prezydenta Donalda Trumpa i informuje o istnieniu wokół przywódcy "ruchu oporu".

Przebywający obecnie w Delhi Pompeo ocenił, że opublikowany przez "NYT" komentarz jest "smutny".

"Masz tylko jedną opcję: odejść"

- Nikt nie powinien być zaskoczony, że do opublikowania takiego artykułu wybrany został "New York Times" - liberalny dziennik, który nieustannie atakuje obecną administrację - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. - Nie był to mój artykuł - zapewnił.

Napisał, że jest "częścią oporu" w Białym Domu. Trump żąda ujawnienia nazwiska Donald Trump... czytaj dalej » Dodał, że jeśli jego autorem naprawdę jest ktoś z otoczenia Trumpa, musi on być "niezadowolony, nielojalny i zły". Ocenił też, że "NYT" nie powinien publikować tekstu kogoś takiego. - Jeśli nie jesteś w stanie wykonywać planów przywódcy, masz tylko jedną opcję: odejść. A zamiast tego osoba ta, według "New York Times", wybrała nie tylko pozostanie (w administracji - red.), lecz także niszczenie tego, co usiłuje robić prezydent Trump i jego administracja - powiedział Pompeo.

- Wysiłki mediów w celu zniszczenia obecnej administracji są niesłychanie niepokojące - dodał.

"Cichy ruch oporu"

W środę wieczorem dziennik "New York Times" opublikował na swej stronie internetowej komentarz anonimowego urzędnika administracji USA, który ocenił, że obecny prezydent "działa w sposób szkodliwy dla kondycji" kraju. Poinformował, że wewnątrz administracji działa "cichy ruch oporu", w ramach którego "wielu wysokich rangą członków jego (Trumpa - red.) administracji starannie pracuje od wewnątrz, by zniweczyć część jego planów i najgorszych popędów" oraz "chronić instytucje demokratyczne" przed "fanaberiami Trumpa".

Zakończył karierę Nixona, napisał o Trumpie. W Waszyngtonie burza Fragmenty książki... czytaj dalej » Autor tekstu ocenił też, że Trump jest "amoralny", nie kieruje się republikańskimi wartościami wyznawanymi przez partię, z ramienia której został wybrany na prezydenta USA, a styl jego rządzenia jest "impulsywny, konfliktowy, małostkowy i nieskuteczny".

W reakcji na publikację prezydent Trump podał w wątpliwość, czy urzędnik naprawdę istnieje, jednocześnie apelując, by jeśli tak jest, "NYT" ze względu na bezpieczeństwo narodowe oddał go w ręce władz. Osobę tę nazwał "tchórzliwą" i zasugerował, że doszło do zdrady. Z kolei rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders oświadczyła, że administracja jest "rozczarowana" tym "żałosnym, bezmyślnym i egoistycznym komentarzem". Oceniła, że jest to kolejna podjęta przez media próba zdyskredytowania prezydenta Trumpa.