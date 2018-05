Pompeo zapowiada "stosowne środki zaradcze" wobec Rosji





»

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiedział występując przed komisją spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, że USA nie będą tolerować ewentualnej ingerencji Rosjan w wybory w 2018 roku. Zrezygnują też z porozumienia z Pjongjangiem, jeśli nie będzie ono korzystne.

W expose przygotowanym dla komisji Pompeo powiedział we wtorek, że administracja prezydenta Donalda Trumpa podejmie "stosowne środki zaradcze", aby skutecznie walczyć z "kontynuowanymi (przez Rosję - red.) wysiłkami", które mają pozwolić jej wpłynąć na listopadowe wybory cząstkowe do Kongresu.

"Pompeo i inni amerykańscy urzędnicy są niewolnikami starych złudzeń" Minister spraw... czytaj dalej » Pompeo przyznał, że USA jak dotąd nie zdołały opracować "efektywnych metod odstraszania", które powstrzymałyby Rosjan.

Jednak główny demokrata w komisji spraw zagranicznych Eliot Engel powiedział, że administracja Trumpa "odpuszcza Rosji", ponieważ prezydent Władimir Putin podczas wyborów prezydenckich "wspierał Trumpa przeciw Hillary Clinton".

Pompeo dodał w swym wystąpieniu, że Rosja musi respektować swe zobowiązania wobec Ukrainy, ponieważ podpisała porozumienie z Mińska, które miało doprowadzić do politycznego rozwiązania konfliktu na wschodzie tego kraju.

Bez ustępstw dla Korei Północnej

Sekretarz stanu odniósł się też do szans na wypracowanie porozumienia z Koreą Północną. Trump miał się spotkać z jej przywódcą Kim Dzong Unem 12 czerwca w Singapurze, by nakłonić go do likwidacji północnokoreańskiego programu budowy broni nuklearnej i balistycznej. Pjongjang jednak zagroził zerwaniem szczytu, a sam prezydent przyznał we wtorek, że tego spotkania może nie dojść.



USA: robimy wszystko, aby szczyt w Singapurze odbył się zgodnie z planem Waszyngton cały... czytaj dalej » Pompeo podkreślił więc, że administracja Trumpa skłonna jest wycofać się z negocjacji z Koreą Północną, jeśli stawiane przez nią warunki nie będą spełnione. "Zły układ nie jest dla nas opcją. Amerykanie liczą na to, że załatwimy to porządnie. Jeśli na stole nie znajdzie się dobry układ, to, z całym szacunkiem, odejdziemy od niego".



Minister dodał, że USA poczyniły "zerowe ustępstwa" na rzecz Korei Północnej i "nie mają zamiaru iść na ustępstwa".

Pompeo zapewnił też komisję, że USA starają się nawiązać współpracę z jak największą liczbą partnerów, aby wypracować nowe porozumienie z Iranem dotyczące jego programu nuklearnego i innych "nienuklearnych zagrożeń" z jego strony.



Środowe wystąpienie Pompeo przed komisją spraw zagranicznych Izby Reprezentantów to jego pierwsza prezentacja w Kongresie od objęcia przez niego - pod koniec kwietnia - funkcji szefa amerykańskiej dyplomacji.