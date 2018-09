Amerykanie w Indiach. Możliwy przełom we współpracy wojskowej

W czwartek w stolicy Indii spotkali się szefowie resortów dyplomacji i obrony obu krajów. Kraje te zawarły tego dnia porozumienie w sprawie bezpiecznej łączności wojskowej. Jak podkreśla Reuters, obie strony mówią o przełomie, mogącym umożliwić sprzedaż Indiom nowoczesnego amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Porozumienie podpisano po rozmowach sekretarza obrony USA Jima Mattisa i sekretarza stanu Mike'a Pompeo z indyjską minister spraw zagranicznych Sushmą Swaraj i minister obrony Nirmalą Sitharama.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że USA i Indie zbliżyły się do siebie w ostatnich latach, szukając sposobów na stworzenie przeciwwagi dla coraz większych wpływów Chin w całej Azji, zwłaszcza w Pakistanie, Azji Południowo-Wschodniej i w basenie Oceanu Indyjskiego. Indie blisko atomowej triady. Delhi testuje najgroźniejsze pociski Indie do końca... czytaj dalej »

Duży krok naprzód

Agencja odnotowuje, że zawarcie porozumienia o bezpiecznej łączności wojskowej przeciągało się od lat, ponieważ Indie obawiały się otwarcia swej sieci łącznościowej dla sił zbrojnych USA.

Pompeo nazwał zawarcie tego porozumienia dużym krokiem naprzód. W przeszłości - jak pisze Reuters - osobistości oficjalne mówiły, że umożliwi ono Stanom Zjednoczonym przekazanie Indiom nowoczesnego sprzętu, takiego jak uzbrojone drony. Delhi zabiega o takie drony, potrzebne do monitorowania Oceanu Indyjskiego.

Indie i USA uzgodniły też otwarcie "gorącej linii" między szefami dyplomacji, a także przeprowadzenie w 2019 roku wspólnych ćwiczeń wojskowych u wschodnich wybrzeży Indii z udziałem lotnictwa, marynarki wojennej i wojsk lądowych.

Sankcje mniej prawdopodobne

Reuters odnotowuje opinię ekspertów, którzy sądzą, że porozumienie w sprawie bezpiecznej łączności wojskowej może zmniejszyć prawdopodobieństwo nałożenia przez USA sankcji na Indie za starania o zakup rosyjskiego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego S-400. Iran chce zwiększyć potencjał rakietowy sił zbrojnych Rząd Iranu... czytaj dalej »

W ramach sankcji nałożonych przez USA na Rosję, amerykańskimi restrykcjami zagrożony jest też każdy kraj współpracujący z rosyjskim sektorem obronnym i wywiadem. Jednak nowy amerykański projekt ustawy o obronności upoważnia prezydenta USA do odstąpienia od sankcji, jeśli w grę wchodzą interesy bezpieczeństwa narodowego.

Wstrzymać import ropy z Iranu

Wcześniej w czwartek źródło w amerykańskim Departamencie Stanu informowało, że USA i Indie prowadzą też "bardzo szczegółowe rozmowy" poświęcone prośbie Waszyngtonu, by Delhi wstrzymało import ropy naftowej z Iranu, który USA chcą pogrążyć w międzynarodowej izolacji.

- Zwracamy się do wszystkich naszych partnerów, nie tylko Indii, by do zera zredukowali import ropy z Iranu. Jestem przekonany, że temat ten pojawi się w naszych rozmowach z Indiami - powiedział w Delhi dziennikarzom wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiego resortu spraw zagranicznych.