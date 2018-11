Piotrek z zespołem Downa został rycerzem Jedi





„Spójrz trochę inaczej” – to hasło akcji Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka. Najnowszy film kampanii pokazuje rycerza Jedi, który przemierza ulice Szczecina. W tę rolę wcielił się Piotr, który mimo zespołu Downa stał się częścią Ligi Superbohaterów.

To już druga edycja kampanii "Spójrz trochę inaczej".

Akcja ma na celu przełamanie stereotypów, lęków i uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Na kampanię składają się zdjęcia i filmy, które pokazują, że osoby z zespołem Downa mogą robić to samo, co osoby zdrowe, a nawet więcej.

- Wierzymy, że można dzisiaj pracować nad społeczeństwem, nad ludźmi i pokazywać, że jesteśmy osobami, czy rodzicami osób, które mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Żeby inni to zobaczyli, to musimy zacząć małymi kroczkami. Być może dzięki tym kroczkom sprawimy, że za 10, 15, 20 lat nasze dzieci będą bardziej akceptowane - mówi Arek Bis ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, twórca portalu trocheinaczej.pl.

Jak przekonuje, rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami mają tylko trochę więcej obowiązków, ale poza tym są normalnymi rodzinami z pasjami.

"Jestem Endor"

Ostatni film "Jestem Endor", który został zrealizowany w ramach kampanii pokazuje 38-letniego Piotra z zespołem Downa. Mężczyzna wcielił się w rolę rycerza Jedi i dołączył do szczecińskiej Ligii Superbohaterów. Jest to grupa osób wcielających się w role superbohaterów, postaci z bajek i filmów. Liga spełnia marzenia dzieci o spotkaniu ulubionej postaci, odwiedza dzieci w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, czy ośrodkach wychowawczych.

- My, jako Liga Superbohaterów już działaliśmy z dziećmi z zespołem Downa. Spotykaliśmy się z nimi na balach przebierańców, czy na różnych festynach. Także wiem, że są to miłe osoby - mówi Tomasz Gierwiatowski, ze szczecińskiej Ligii Superbohaterów, który zagrał z Piotrem w filmie.

Jak przyznaje, na początku praca nad filmem nie była łatwa.

- Nie potrafiłem zrozumieć Piotrka, ale przez wspólną pasję i miłość do Gwiezdnych Wojen udało się doprowadzić to do końca - mówi.

- Jak widać na tym materiale, Piotrek się wykazał i bardzo dobrze się wpasował. Przy kolejnej imprezie w przestrzeni miejskiej, jak będziemy organizowali pojedynki na miecze świetlne, na pewno Piotrka zaprosimy - zapewnia Gierwiatowski.

Cały film "Jestem Endor" i jeszcze więcej produkcji "Iskierki" można zobaczyć na stronie trocheinaczej.pl i facebookowym koncie inicjatywy.

Oglądaj Film "Jestem Endor"

