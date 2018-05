Pożar przy kamienicy posła Brejzy przez niedopałek? Zatrzymany 50-latek

Policja zatrzymała mężczyznę, który miał wywołać pożar przy kamienicy w Inowrocławiu, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. - Przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru - informuje policja.

Kamienica posła w ogniu. "Nikomu nie pozwolę skrzywdzić mojej rodziny" Poseł Platformy... czytaj dalej » - Mężczyznę zatrzymali wczoraj późnym popołudniem policjanci z Bydgoszczy i Inowrocławia. To 50-latek. Do późnego wieczora był rozpytywany, a dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury - zapowiedziała w TVN24 rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podinsp. Monika Chlebicz.

Rzeczniczka potwierdziła informacje, że podejrzany to mieszkaniec kamienicy, w której mieszka poseł Brejza, a przy której doszło do pożaru m.in. przenośnej toalety. Sławomir M. został zatrzymany poza miejscem zamieszkania, w Kruszwicy.

- Wczoraj przedstawiono mężczyźnie zarzut dotyczący nieumyślnego spowodowania pożaru. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności - poinformowała rzecznik bydgoskiej policji.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, mężczyzna miał doprowadzić do pożaru przez swoją nieostrożność i wyrzucenie niedopałka papierosa przy przenośnej toalecie. Z niepotwierdzonych informacji wynika także, że Sławomir M. mógł być jedną z osób, które gasiły pożar w nocy z piątku na sobotę.

“Nie było to zwykle zaprószenie ognia”

Poseł jest przekonany, że było to celowe działanie jakiejś osoby. - Nie można mówić, że materiały z włókna szklanego same się zapalają. Naprawdę trzeba dużo złej woli i dużo energii włożyć, żeby wywołać taki ogień, który obejmie instalację gazową. Ta instalacja została opalona w wysokiej temperaturze - powiedział Brejza w poniedziałek po południu.

Jak opowiada poseł opozycji, płomienie sięgnęły okna, w którym spał jego roczny syn. Brejza mówił, że widok miejsca pożaru był przerażający.

- Zdaliśmy sobie sprawę, że nie było to zwykle zaprószenie ognia. Ze ściany odpadł tynk, a ona cała była popalona. Bardzo jesteśmy wdzięczni sąsiadom za ugaszenie tego, bo mogło się to skończyć tragicznie - dodał Brejza.

- Nie chcę przesądzać, ale z pewnością jest to kolejny epizod wymierzony w moją rodzinę. Już wcześniej wielokrotnie dochodziło do niszczenia szyldu w kancelarii mojej żony, wielokrotnie niszczone były skrzynki pocztowe. Zgłaszaliśmy to również organom ścigania. Ta sytuacja jest jednak wyjątkowa – uważa Brejza. – Wierzę, że będzie to sytuacja gruntownie wyjaśniona przez organy ścigania. Nikomu nie pozwolę skrzywdzić mojej rodziny – dodaje.

Biegły stwierdził, że było to podpalenie

Poseł Brejza zawiadomił w niedzielę policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Zgłoszenie parlamentarzysty ma związek z pożarem przy jego kamienicy w nocy z piątku na sobotę.

W poniedziałek szef Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu Robert Szelągowski powiedział, że formalnej decyzji w sprawie wszczęcia śledztwa w tej sprawie jeszcze nie ma, gdyż prokurator analizuje zgromadzony materiał dowodowy.

- Na pewno będzie jednak wszczęte w tej sprawie postępowanie. Przesądza o tym dzisiejsza czynność procesowa w postaci oględzin, która przeprowadzona była z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Ten biegły już po dokonaniu tych czynności stwierdził, że mamy do czynienia z podpaleniem. Żeby wyjaśnić okoliczności, tło całego zdarzenia, a w konsekwencji zmierzać do ustalenia sprawców, konieczne jest wszczęcie postępowania, bo takie czynności można wykonywać tylko w postępowaniu przygotowawczym - podkreślił Szelągowski.

We wtorek, po postawieniu zarzutu nieumyślnego podpalenia Sławomirowi M., Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu wszczęła dochodzenie w sprawie podpalenia kamienicy.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.