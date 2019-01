Opuszczone flagi, księgi kondolencyjne w miastach. "Myślami z Gdańskiem..."





Gdynia, Szczecin, Wrocław, Kraków, a nawet włoskie Palermo oddają hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. W miastach flagi zostały opuszczone do połowy masztów, wystawiono też księgi kondolencyjne. W kolorach flagi Gdańska będzie dziś podświetlony stadion Areny Lublin, na Tauron Arenie w Krakowie pojawił się napis: "Myślami z Gdańskiem...". Poznań i Warszawa ogłaszają trzydniową żałobę.

Włodarze kolejnych polskich miast decydują o ogłoszeniu żałoby w geście solidarności z Gdańskiem, gdzie w poniedziałek zmarł tragicznie prezydent Paweł Adamowicz.

Msza, kir, iluminacje

Przez najbliższe trzy dni żałoba obowiązuje w Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek wystawił w urzędzie miasta księgę kondolencyjną dla mieszkańców.

Do księgi można się wpisać również w Szczecinie. Do tego flagi na budynkach publicznych zostały opuszczone do połowy, a w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła odbędzie się msza w intencji Pawła Adamowicza.

Żałobę zapowiedział też prezydent Włocławka Marek Wojtkowski:

Podobnie Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku:

We Wrocławiu już w poniedziałek po południu flagi z kirem zostały opuszczone do połowy masztów. O godzinie 18 w Starym Ratuszu zostanie wystawiona księga kondolencyjna, do której jako pierwszy wpisze się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Inni będą mogli wpisywać się do niej do godziny 22, a także we wtorek i środę w godzinach 9-18.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zdecydował dodatkowo, że w geście solidarności stadion Arena Lublin jest w poniedziałek podświetlony w kolorach flagi Gdańska.

Na Tauron Arenie w Krakowie pojawił się wielki napis: "Myślami z Gdańskiem..."

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisał w poniedziałek zarządzenie w sprawie żałoby po śmierci Pawła Adamowicza. Obowiązywać będzie od 15 do 17 stycznia. Na poznańskich autobusach i tramwajach pojawią się w tym czasie flagi miasta z kirem. Na budynkach zajmowanych przez poznański magistrat opuszczone do połowy będą flagi miasta. Podobnie będzie w przypadku budynków zajmowanych przez inne miejskie jednostki organizacyjne.

Biuro prasowe poznańskiego urzędu miasta podało, że dodatkowo prezydent w swoim zarządzeniu zalecił odwołanie wszelkich imprez o charakterze masowym. Zwrócił się też do organizatorów takich imprez o ich ograniczenie lub odwołanie.

Pawła Adamowicza z honorami żegna również stolica.

- Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji - poinformował na Twitterze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski dołączył do wpisu skan zarządzenia o ogłoszeniu "żałoby na terenie m.st. Warszawy w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza".

Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji. pic.twitter.com/aTAtGKjrgS — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 14 stycznia 2019

Zgodnie z tym rozporządzeniem w okresie obowiązywania żałoby flagi Warszawy na budynkach zajmowanych przez urząd miasta oraz jednostki organizacyjne zostaną opuszczone do połowy masztu. Ponadto flagi przystrojone kirem zostaną umieszczone na pojazdach komunikacji miejskiej; odwołane zostaną także wszelkie imprezy miejskie o charakterze rozrywkowym.

Pawła Adamowicza upamiętnia też Palermo - stolica włoskiej Sycylii. Flagi na budynkach publicznych będą opuszczone do połowy masztu w poniedziałek i wtorek - postanowił burmistrz włoskiego miasta Leoluca Orlando.

Orlando przypomniał, że Adamowicz był jednym z inicjatorów Globalnego Parlamentu Burmistrzów. Stowarzyszenie to zostało założone przez burmistrzów miast i ma na celu "zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata". Wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Paweł padł ofiarą klimatu przemocy i nienawiści, przeciw któremu był zaangażowany, czyniąc ze swego miasta wzór gościnności i współuczestnictwa wbrew populistycznemu kursowi swego kraju" - oświadczył burmistrz Palermo, cytowany przez Ansę.

Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu po ciosach zadanych przez nożownika na scenie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.