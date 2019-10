150 osób szuka zaginionego grzybiarza. Wykorzystują psy tropiące i drona





Trzecią dobę trwają poszukiwania 81-letniego mieszkańca Bęsi (woj. warmińsko-mazurskie), który we wtorek wyszedł na grzyby i dotychczas nie wrócił do domu - podała w czwartek policja. W poszukiwaniach zaginionego uczestniczy 150 osób, w tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Dotychczas przeszukano blisko 500 ha terenu, na razie bez efektu. Akcja poszukiwawcza trwa kolejną dobę od rana do późnych godzin nocnych. Dzisiaj uczestniczy w niej około 150 osób, w tym kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej - powiedział asp. Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji.



W poszukiwaniach biorą też udział policjanci, strażacy z OSP, wolontariusze z PCK, a także bliscy zaginionego i mieszkańcy Bęsi. Wykorzystywane są psy tropiące i specjalistyczny sprzęt, m.in. dron z kamerą noktowizyjną. W czwartek sprowadzono też łodzie do przeszukiwania dwóch zbiorników wodnych w okolicy.

Zielona kurtka, szare spodnie i kapelusz

W chwili zaginięcia 81-latek miał ze sobą wiklinowy koszyk, poruszał się o lasce. Był ubrany w zieloną kurtkę, szare spodnie, na głowie miał szary kapelusz. Jak podała policja - powołując się na relację rodziny - mężczyzna cierpi na niedosłuch i korzysta z aparatów słuchowych, które wychodząc na grzyby zostawił jednak w domu.



Policjanci publikują zdjęcie 81-latka i apelują o pomoc w ustaleniu miejsca jego przebywania. Każdy, kto ma informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionego, jest proszony o jak najszybszy kontakt z najbliższą jednostką policji.

