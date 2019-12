Protest wiernych przed kurią w Gdańsku. "Wspieramy osoby, które dotknęło zło"

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Współpracownicy arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia oskarżają go o przemoc psychiczną, wyzwiska i publiczne poniżanie. Sprawę ujawnił reporter programu "Czarno na białym" TVN24. Dotarł on do kilkunastu księży, którzy znają metropolitę z innej strony niż wierni. Ofiary arcybiskupa napisały listy do papieskiego nuncjusza. Polscy hierarchowie mówią, że o sprawie nic nie wiedzieli.

