Celnicy zatrzymali na granicy prawie 47 ton odpadów z Niemiec

Foto: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Video: tvn24

Premier o obniżeniu rachunków za energię i odpady

02.09 | - To co jest bolączką, zmorą zwykłych obywateli, to wysokie rachunki za ciepło, za energię. Dlatego rozpoczynamy i właśnie we wrześniu ruszamy z tym na wybory samorządowe, z największym programem termomodernizacji - Ciepły dom - niższe rachunki, czystsze środowisko, zdrowie dla ludzi - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

»