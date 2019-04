Trzy lemury przyszły na świat w ciągu dwóch dni. Tatą jest Julian

Foto: tvn24 Video: TVN24 Poznań

Lemur wari dostał na urodziny tacę pełną owoców

26.02 | Ten lemur wari nie miał łatwo. Dokładnie rok temu, tuż po urodzeniu, został odrzucony przez matkę. Na odchowanie wzięła go do domu opiekunka z zoo. Mało pił, prawie nie jadł. - Myśleliśmy, że nie przeżyje - przyznaje Anna Szmajter, "ludzka" mama Leosia. Przeżył. Nabrał krzepy, urósł, udało się go z powrotem połączyć z rodziną. W niedzielę pracownicy zoo przygotowali dla niego coś specjalnego - z okazji urodzin dostał tacę z ulubionymi owocami. Był zachwycony.

