Marihuana warta ponad milion w stodole

Video: RMF FM

Szumowski o legalizacji marihuany jako używki

05.02 | Minister zdrowia Łukasz Szumowski był pytany w środę przez dziennikarza Roberta Mazurka w internetowej części rozmowy w RMF FM, czy w Polsce dojdzie do legalizacji marihuany jako używki. - W Polsce nie było dostępu do takich środków odurzających, do narkotyków i mam nadzieję, że nie będzie - stwierdził Szumowski.

»