Czołowe zderzenie ciężarówki z taksówką. Jedna osoba nie żyje

Foto: tvn24 Video: Ludi2012 / Kontakt 24

Wyprzedza, jedzie na czołowe, auta uciekają na pobocze....

29.08 | Kierowca opla nie włączył kierunkowskazu, zaczął wyprzedzać inne auta. Robił to jednak tak, że inni kierowcy musieli zjeżdżać na pobocze. - Jechał bardzo szybko. Gdy zaczął zbierać się do wyprzedzania, byłem pewny, że skończy się to gorzej. Niesamowite, że nic się nie stało – mówi Reporter 24. Nagranie z niebezpiecznego manewru, który miał miejsce w okolicach Bobrowników (Łódzkie), otrzymaliśmy na Kontakt 24.

»