Samochód uderzył w tył pociągu. Dwóch mężczyzn zostało rannych





Samochód całkowicie roztrzaskany, dwóch ciężko poszkodowanych mężczyzn w szpitalach – to efekt wypadku w Polakowie (Zachodniopomorskie). Auto wjechało na przejeździe w pociąg.

- Około godziny 8:20 w okolicach miejscowości Polakowo w powiecie łobeskim, na przejeździe kolejowym, doszło do zderzenia auta osobowego z pociągiem - poinformowała nas asp. Arleta Szwacińska z Komendy Powiatowej w Łobzie.

Wypadek na torach, mężczyzna nie żyje Pociąg jadący w... czytaj dalej » Według wstępnych ustaleń policji, volkswagen golf uderzył w tył pociągu relacji Szczecin - Olsztyn. Policjanci ustalają szczegóły zdarzenia.

"Uderzył w ostatni wagon"

Jak informuje Nowy Tygodnik Łobeski, świadkowie wypadku przekazali, że "samochód zignorował sygnalizację świetlną i uderzył w tył pociągu".

Dwóch mężczyzn w wieku około 50 lat, którzy podróżowali volkswagenem zostało poszkodowanych. Jeden z nich sam wydostał się z roztrzaskanego pojazdu, drugi, w poważniejszym stanie, musiał zostać wycięty z wraku.

- Jeden z nich doznał urazy głowy i klatki piersiowej i został przetransportowany karetką do szpitala w Drawsku Pomorskim. Drugi z nich doznał urazu głowy i złamania przedramienia i zabrano go śmigłowcem do szpitala w Gryficach - przekazała nam Paulina Targaszewska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał w wypadku.

Jak poinformował nas Radosław Śledziński z Biura Prasowego PKP Linie Kolejowe, aktualnie ruch na odcinku Łobez - Świdwin jest wstrzymany i trudno jest stwierdzić, kiedy zostanie przywrócony. Tą trasą średnio na dobę przejeżdża około 60 pociągów, zarówno pasażerskich, jak i towarowych.

Kolejarze sprawdzają, czy doszło do zniszczenia nawierzchni torowej.

