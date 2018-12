Roksana zaginęła dwa dni po ślubie, jej ciało wyłowili z jeziora. Są wstępne wyniki sekcji





Rodzinie powiedziała, że jedzie po bułki. Ciało Roksany znaleziono w samochodzie na dnie pobliskiego jeziora Borówno Wielkie w miejscowości Skarszewy (Pomorskie). W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok 24-latki. - Nie stwierdzono żadnych obrażeń zewnętrznych - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dwa dni po ślubie wyszła z domu. Jej ciało znaleźli w jeziorze Z jeziora Borówno... czytaj dalej » Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim wszczęła postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety.

W poniedziałek obyła się sekcja zwłok 24-latki.

- Ze wstępnych informacji przekazanych przez biegłego po zakończeniu sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu tej kobiety było utonięcie. Oczywiście będziemy ustalać okoliczności i przyczyny, w jakich doszło do tego zdarzenia. Będziemy musieli też poczekać na opracowanie opinii końcowej po przeprowadzonej sekcji zwłok - tłumaczy Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak dodaje, prokurator zlecił także przeprowadzenie badań toksykologicznych.

Ciało 24-latki znaleziono w samochodzie na dnie jeziora

Kryminalna zagadka rozwikłana po 9 latach 29-latek z... czytaj dalej » 3 grudnia rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu Roksany. Około godz. 8.30 miała wsiąść do czerwonego volkswagena golfa i odjechać. W sobotę (1 grudnia), co potwierdziła nam policja, wyszła za mąż. W poniedziałek nowożeńcy mieli jechać do urzędu stanu cywilnego, by załatwić formalności.

Monitoring miejski zarejestrował samochód Roksany na drodze ze Skarszew do Starogardu Gdańskiego. Dlatego to też tutaj rozpoczęto poszukiwania – las był przeczesywany przez policjantów, straż leśną, rodzinę kobiety. Zaangażowano drona i helikoptery.

W lokalnej prasie pojawiły się artykuły z apelami o pomoc w odnalezieniu Roksany. Przez pięć dni nie udało się jednak natrafić na żaden ślad, który pomógłby ustalić, co stało się z kobietą.

W sobotę nastąpił przełom – nurkowie sprawdzili pobliskie jezioro Borówno Wielkie. Znaleźli w nim samochód – czerwony volkswagen golf. Po jego wydobyciu potwierdzono, że w środku znajduje się ciało Roksany.

