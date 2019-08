Archeolodzy znaleźli groby sprzed 1400 lat

Cztery groby sprzed około 1,4 tysiąca lat, zawierające spalone szczątki ludzkie, odkryli archeolodzy w czasie wykopalisk w Wólce Prusinowskiej. Wewnątrz znaleziono między innymi naczynia ceramiczne i kilkanaście paciorków wykonanych z brązu.

Las z epoki kamienia na dnie Bałtyku Kiedyś rosła tam... czytaj dalej » Cmentarzysko znane jest archeologom od dawna. Badali je już pruscy naukowcy już na przełomie XIX i XX w. Odkopali wówczas blisko 200 grobów.

- Jednak mimo szeroko zakrojonych badań nie udało im się ustalić, jak duże było cmentarzysko - opowiada archeolog Iwona Lewoc, która kieruje badaniami wspólnie z Kamilem Niemczakiem.

Tegoroczne wykopaliska nadal trwają. Do tej pory udało się archeologom przebadać cztery groby. Wszystkich zmarłych, przed złożeniem w ziemi spopielono. Jednak w ocenie badaczy ich kości zachowały się dość dobrze, bo temperatura stosu pogrzebowego nie była zbyt wysoka. Teraz naukowcy liczą na to, że analizy antropologiczne przyniosą więcej informacji o zmarłych. Po spaleniu ich szczątki wsypano bezpośrednio do dołów w ziemi.

Dwóch zmarłych pochowano wraz z różnymi przedmiotami. W jednym z grobów znaleziono fragmenty ceramicznego pucharka, na którym widać ślady ognia, co świadczy o tym, że towarzyszył zmarłej osobie w czasie spalania ciała.

Co jeszcze znaleźli?

W drugim grobie znajdowała się m.in. zapinka i kilkanaście paciorków ze spiralnie skręconego drutu. Wykonano je z brązu. Oprócz tego archeolodzy natknęli się na kilkadziesiąt drobnych fragmentów stopionego brązu. Są to zapewne pozostałości po ozdobach - uważa Lewoc.

Dwa pozostałe pochówki zawierały jedynie przepalone kości ludzkie.

Zdaniem archeologów nekropola funkcjonowała od poł. VI i w VII wieku. Wówczas na tym terenie - w przeciwieństwie do pozostałych terenów obecnej Polski, które zajmowali Słowianie – mieszkali potomkowie ludności bałtyjskiej. Ich obecnymi przedstawicielami są Litwini i Łotysze (a do średniowiecza byli nimi także Prusowie). Byli znani Rzymianom - ich obecność została odnotowana w źródłach pisanych głównie z tego względu, że pośredniczyli w handlu drogocennego bursztynu do Italii.

Zdjęcia z wykopalisk udostępniła Fundacja Terra Desolata.

