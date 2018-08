Włocławek jak przylądek Canaveral. Kosmiczne modele latają nad Kujawami





»

To był lot na srebrny medal. Rakieta wzniosła się na 767 metrów. Blisko 300 modelarzy z 24 krajów przyjechało na lotnisko w Kruszynie we Włocławku na Mistrzostwa Świata Modeli Kosmicznych.

Wielkie zawody modelarzy. "To połączenie rzutu dyskiem i rzutu młotem" W Przylepie pod... czytaj dalej » W zawodach startują juniorzy, jak i dorośli pasjonaci lotów kosmicznych. Podzieleni są także na kilka klas – niektóre rakiety muszą wzbić się jak najwyżej, inne opadać jak najwolniej. Juniorzy przygotowywali kopie prawdziwych rakiet kosmicznych.

To jest kosmos!

Polska ekipa we wtorek zdobyła w jednej z kategorii wicemistrzostwo świata. – To był lot na 767 metrów. Jeśli wynik zostanie zarejestrowany, będzie to rekord Polski – cieszy się Grzegorz Goryczka, członek zespołu.

Jak tłumaczy, waga, wielkość rakiety, czy moc silników – to wszystko jest restrykcyjnie ograniczone przez zasady. Wykonanie i zaprojektowanie modelu zabrało im całą zimę, ale na nic by się to zdało, gdyby nie lata doświadczenia i wiedza techniczna. – Efekt naszej pracy jest niesamowity – Goryczka pęka z dumy.

Zawody potrwają do soboty, 4 sierpnia.

