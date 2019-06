Ścieki płyną do Zatoki Puckiej. Sanepid odradza kąpiel





Foto: TVN24 | Video: tvn24 Awaria kolektora, ścieki trafiają do Zatoki Puckiej

Trwa zrzut ścieków do Zatoki Puckiej po awarii kolektora we Władysławowie. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku apeluje, żeby powstrzymać się od kąpieli w rejonie Pucka.

"Cały szereg czynników". Eksperci o awarii i zrzucie ścieków do Motławy Zespół ekspertów,... czytaj dalej » Do awarii doszło we wtorek we Władysławowie (woj. pomorskie). Uszkodzeniu uległ kolektor tłoczący nieczystości do oczyszczalni w Swarzewie.

Początkowo awaria wydawała się niewielka, ale okazało się, że do wymiany jest duży odcinek rury. Zaczęto magazynować ścieki w przeznaczonym do tego zbiorniku. Około drugiej w nocy z wtorku na środę zbiornik był pełny i podjęto decyzję o zrzucie ścieków do wód Zatoki Puckiej.

Jak ustaliła reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, awaryjny zrzut trwa już 12 godzin.

"W związku z informacją o awarii kolektora tłocznego Władysławowo - Oczyszczalnia Swarzewo i wypompowywania ścieku do Zatoki Puckiej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku apeluje o POWSTRZYMANIE SIĘ OD KĄPIELI w rejonie Pucka. Próbki do badań będą pobierane od jutra "- poinformowała na swojej stronie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

Próbki będą pobrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pod kątem ewentualnego zamykania kąpielisk.

