Wiosna złożyła pozew w trybie wyborczym przeciwko posłowi Platformy





»

Przeprosin i zaprzestania podawania fałszywych informacji na temat reakcji na przypadek pedofilii w Słupsku ze strony Roberta Biedronia oraz 100 tysięcy złotych odszkodowania domaga się Komitet Wyborczy Wiosna od Sławomira Neumanna (PO-KE) w pozwie złożonym do sądu w trybie wyborczym. Sąd Okręgowy w Warszawie powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 24 godzin.

Miał 13 lat, był ministrantem. Molestował go ksiądz. Po ośmiu latach zapadł wyrok Były ksiądz z... czytaj dalej » W środę szef klubu PO-KO Sławomir Neumann zarzucił Biedroniowi, że przed laty, gdy był prezydentem Słupska, w sprawie domniemanego pedofila zachował się jak w filmie braci Sekielskich. - Nie mów nikomu - tak się zachował - powiedział Neumann na briefingu prasowym.



Zarzut Neumanna dotyczył sprawy słupskiego instruktora tańca Pawła K., którego prokuratura oskarżyła o dziewięć przestępstw, w tym pięć o charakterze seksualnym na szkodę czterech małoletnich uczestniczek prowadzonego przez niego kursu tańca w Słupskim Ośrodku Kultury.



Neumann miał zarzucić Biedroniowi, że jako prezydent Słupska w sprawie domniemanego pedofila zachował się, jak w tytule filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich o ukrywaniu przypadków pedofilii w polskim Kościele.

Sąd rozpatrzy wniosek w ciągu 24 godzin

Komitet Wyborczy Wiosna chce, by oprócz przeprosin i nakazu zaprzestania rozpowszechniania kłamliwych informacji na temat Biedronia, na konto Kampanii Przeciw Homofobii trafiło 100 tys. zł - podała przed złożeniem pozwu pełnomocniczka komitetu Gabriela Morawska-Stanecka.



Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o orzeczenie m.in. zakazu rozpowszechniania takich informacji czy nakazanie sprostowania tego rodzaju informacji.



Sąd okręgowy rozpoznaje taki wniosek w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który również ma 24 godziny na jego rozpoznanie.

"W pełnym zakresie współpracowały z policją i prokuraturą"

Robert Biedroń zapewniał w środę, że w czasie pełnienia przez niego funkcji prezydenta Słupska urząd miasta i Słupski Ośrodek Kultury "w pełnym zakresie współpracowały z policją i prokuraturą" w celu sprawnego wyjaśnienia sprawy Pawła K., oskarżonego o wykorzystanie seksualne nieletnich.

Paweł K. jest oskarżony łącznie o pięć przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę czterech małoletnich uczestniczek prowadzonego przez niego kilka lat temu kursu tańca w Słupskim Ośrodku Kultury. Lider Wiosny Robert Biedroń mówił w poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24, że jako ówczesny prezydent Słupska podjął w tej sprawie "bardzo ważne decyzje", m.in. natychmiast zawiesił Pawła K. i złożył doniesienie do prokuratury.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk przekazał jednak we wtorek PAP, że z Urzędu Miejskiego w Słupsku nie wpłynęło do niej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym przez Pawła K. Bezczynność w tej sprawie zarzucili w środę Biedroniowi politycy PO: szef klubu PO-KO Sławomir Neumann i poseł Zbigniew Konwiński.

Do sprawy ponownie odniósł się w środę także lider Wiosny. "W okresie pełnienia przeze mnie funkcji prezydenta miasta Urząd Miasta Słupsk i Słupski Ośrodek Kultury w pełnym zakresie współpracowały z policją i prokuraturą oraz przekazywały wszystkie posiadane informacje w celu sprawnego wyjaśnienia sprawy i ukarania winnego" - zapewnił Biedroń w oświadczeniu przekazanym PAP.

Dodał, że działania te zostały podjęte "natychmiast" i powinny być "standardem w całym kraju".

Szef Wiosny napisał również, że w czasie pełnienia przez niego urzędu prezydenta Słupska dyrekcja Słupskiego Ośrodka Kultury "niezwłocznie po otrzymaniu anonimowego listu podjęła w tej sprawie wewnętrzną procedurę sprawdzającą oraz wzmocniła nadzór nad zajęciami i kontrolę bezpieczeństwa dzieci".

"Po formalnym oskarżeniu sprawcę natychmiast zwolniono z pracy. Urząd Miasta poszerzył działania kontrolne przez komórkę ds. audytu i kontroli oraz wezwał jednostki samorządowe do wykazania większej czujności i natychmiastowej reakcji nawet na najmniejsze podejrzenia molestowania" - dodał Biedroń.

