Stracił prawo jazdy, miał stawić się w komendzie. Przyjechał samochodem

Video: tvn24

Pijany, bez prawa jazdy wjechał w tłum

10.09| 17-latek wjechał w grupę osób stojących przed kaplicą, potrącił mężczyznę i uciekł. Księża, którzy byli na miejscu od razu wsiedli do swojego samochodu i ruszyli za sprawcą. Nastolatek w końcu się zatrzymał i zaczął uciekać pieszo. Wtedy jednemu z duchownych udało się go złapać. Jak się okazało, 17-latek był pijany, bez prawa jazdy, a auto nie należało do niego.

