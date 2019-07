Jadą poboczem, zawracają i blokują dojazd strażakom. "Nie patrzą na to, że my walczymy o ludzkie życie"

Jechali na miejsce wypadku. Wiedzieli, że jedna osoba nie żyje, dwie są poszkodowane. Kiedy strażacy byli już blisko, jeden z kierowców chciał ominąć korek i zablokował im pas. - Mamy do czynienia z walką o życie ludzkie. Mamy też dwie osoby poszkodowane, które są pozostawione same sobie - mówi mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek ze straży pożarnej w Braniewie.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na drodze S22 na granicy powiatu braniewskiego i elbląskiego. Zderzyły się dwa samochody. Jeden mężczyzna zginął na miejscu, dwie osoby były ranne.

Kamera w wozie strażackim nagrała drogę, jaką musieli pokonać strażacy po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu.

Na filmie widać, jak jeden z kierowców jedzie poboczem, żeby ominąć tworzący się korek. Dalej, gdy strażacy wiedzieli już z daleka rozbite samochody, inny kierowca zablokował im pas.

- Nie patrząc na ludzka tragedię, która się tam rozgrywa, w przeciągu kilku sekund próbował ominąć zdarzenie. A to cenne sekundy - mówi mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy PSP w Braniewie.

- Mamy do czynienia z tragedią, mamy do czynienia z walką o życie ludzkie. Mamy też dwie osoby poszkodowane, które są same sobie pozostawione - dodaje.

Oglądaj Wideo: tvn24 W wypadku zginął mężczyzna, dwie osoby trafiły do szpitala

"Omijali zdarzenie za wszelką cenę"

Zderzyły się cztery samochody, a oni wykorzystali korytarz życia dla siebie Policjanci... czytaj dalej » Jak dodaje Ścibiorek, równie niebezpieczne było to, co działo się, gdy strażacy byli już na miejscu. Kierowcy, nie chcąc stać w korku, przejeżdżali poboczem, tuż obok rozbitych samochodów, przy których pracowały służby.

W pewnym momencie widać nawet, jak strażacy zatrzymują się tuż przed przejeżdżającym autem.

- Próbowali ominąć za wszelką cenę zdarzenie, jadąc dalej, bo prawdopodobnie spieszyło im się, bo mieli cokolwiek innego ważniejszego do zrealizowania niż cierpliwie stać w korku i umożliwić pomoc służbom - mówi strażak.

Jak dodaje, szczególnie zdziwiły go samochody ciężarowe, które też w ten sposób omijały korek.

- Kierowcy zawodowi mają ogromny bagaż doświadczenia i wiedzę, a i tak wpadają na tak "genialny" pomysł i próbują ominąć zdarzenie, korzystając z pobocza - mówi.

Oni ratują życie, dajmy im szansę dojechać

Ścibiorek przypomina, że straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja to służby, które ratują ludziom życie, a w akcjach ratunkowych liczy się każda sekunda.

- Są to pojazdy, które niosą pomoc. Dajmy im szansę. Ustawmy samochody tak, aby umożliwić im dojazd - apeluje.

Dodaje też, że ważna jest pierwsza pomoc.

- Jeżeli są osoby, które potrafią udzielić pierwszej pomocy medycznej, zaangażujmy się. Nie wyciągajmy telefonów komórkowych, nie pchajmy się bezpośrednio w jądro działań ratowniczych z telefonami komórkowymi. Jest to bardzo niepoprawne - przypomina Ściborek.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.