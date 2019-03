"Z wiaduktu rzucali kamieniami w samochody"

Video: tvn24

18.01. | Pięć osób trafiło do szpitala po ataku pseudokibiców na pociąg relacji Elbląg - Gdynia. Chuligani najpierw obrzucili skład kamieniami, a potem wbiegli do pociągu. W środku doszło do bójki z pasażerami.

