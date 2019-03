Jechał drogą ekspresową pod prąd, bo "źle pokierowała go nawigacja"

Video: TVN 24 Poznań

Jechał pod prąd dwupasmówką. Zabił siebie i innego kierowcę

25.11. | Dwóch kierowców zginęło w wypadku na drodze krajowej nr 8 w Bralinem pod Kępnem (woj. wielkopolskie). Z ustaleń policji wynika, że kierowca jednego z aut przez kilka kilometrów jechał "pod prąd" na dwupasmówce. I to on doprowadził do tragedii.

