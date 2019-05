Wjechała w sklep, wzięła butelkę wódki i odjechała

Video: Fakty po południu

Pijany 29-latek wjechał na peron dworca w Krakowie

Krakowski dworzec główny i kierowca z alkoholu we krwi. 29-latek wjechał autem na peron i mógł zderzyć się z pociągiem. Nie po raz pierwszy zresztą wsiadł za kółko po pijanemu - był już za to skazany. Miał trafić do więzienia na trzy miesiące. Teraz kara zdecydowanie się wydłuży.

