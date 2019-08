Trotyl, granaty, karabiny i rewolwery. Policjanci dwa dni zabezpieczali arsenał

Video: Policja w Legnicy

Dolnośląscy policjanci zlikwidowali domowy arsenał

07.01. Policjanci z Chojnowa wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy miejskiej w Legnicy oraz policjantami z Zespołu Minersko - Pirotechnicznego SPAP KWP we Wrocławiu jak i funkcjonariuszami CBŚP Zarządu we Wrocławiu zabezpieczyli na terenie Chojnowa 4 kg materiału wybuchowego, a także specjalne zapalniki na baterie. Wobec zatrzymanego mężczyzny, u którego znaleziono niebezpieczne substancje i przedmioty sąd już zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

