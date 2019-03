"Jedyny taki pingwin na świecie"

Video: TVN 24

Weszli za barierki, by zobaczyć lwy. Zoo opublikowało ich...

20.03. | "Czy chodzenie do zoo ma być jak sport ekstremalny - pokażę dziecko lwu i uciekniemy sobie?" - pyta poznańskie zoo, publikując zdjęcia grupy, która wchodzi za bariery po to, by zobaczyć lwy. I przypomina, że w Cincinnati przez taką lekkomyślność rodziców trzeba było zabić goryla, by dziecku nie stała się krzywda.

