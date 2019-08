Wyprzedzał na trzeciego. "Jakbym nie zareagował, to byśmy dziś nie rozmawiali"





Motocyklista tylko dzięki szczęściu i swojemu refleksowi zawdzięcza życie. Kierowca auta, wyprzedzając w niedozwolony sposób, jechał wprost na niego. Incydent nagrała kamera na kasku motocyklisty.

Pan Adam wysłał nagranie na Kontakt 24. Pokazuje ono zdarzenie, do którego doszło na trasie Ustka – Słupsk.

Widać na nim, jak kierowca wyprzedza szpaler aut mimo podwójnej linii. Jedzie wprost na motocyklistę. Kierowcę jednośladu uratował refleks – w ostatnim momencie unika zderzenia.

- Jakbym wtedy nie zareagował, to pewnie byśmy dziś nie rozmawiali. Jechałem na spotkanie służbowe. Na szczęście nie spieszyłem się przesadnie – opowiada nam pan Adam.

- W pewnym momencie zobaczyłem, że jadący z naprzeciwka kierowca osobowej mazdy wyprzedza "na trzeciego", na linii ciągłej. Gdybym w odpowiednim momencie nie odbił, to on wjechałby we mnie. Musiałem prawie zjechać na pobocze. To było bardzo perfidne wyprzedzanie, powinniśmy sobie pomagać na drodze, a nie zachowywać się w ten sposób – denerwuje się motocyklista.

Zapowiedział nam także, że jeszcze dziś zgłosi sytuację na policję.

